選舉期間各種議題都很熱鬧，選後，炒房、違建、核電、排碳、高端、缺蛋、低薪、論文抄襲，都算小事，大事是台灣的不婚、不生幾乎是世界第一，女性25至29歲有8成未婚，30至34歲是5成。衛福部國民健康署指出，台灣女性超過33歲，生育能力就大幅下降，晚婚自然就少育。女不嫁就代表男不娶，又因為吃了太多有毒食品，加上萊豬、核食等，男性生殖能力也節節下降，導致台灣每7對夫妻就有1對不孕。所以台灣缺水、缺電、缺地都不是大問題，「缺人」才是五缺之首。

更嚴重的是，還活著的同胞常遭受「毒手」，無法好好活下去。衛福部的資料顯示，2022年台灣家暴案高達19萬件以上，其中親屬虐老近萬件、虐兒超過1.2萬件，平均每日526件，校園霸凌甚至殺害案件，更令人驚恐。

不婚不生的結果，台灣的總生育率是0.9。也就是平均每1名女性一生只生0.9個孩子，每隔一代人口就減少一半。2023年只生下13.5萬個小孩，年年破底。展望2024，不婚、不生、家暴、虐兒、虐老會減少嗎？還是情況更加嚴峻？

台灣過去1年，藍、綠、白惡鬥一場，而且南北、城鄉、世代、產業之間早就鬥得你死我活，道德倫理在財富之前，責任在權力之前，都被認為是古代君王控制百姓的手段。各方討論不婚、不生的聲音很多，但觸及根本原因的很少。

真正原因就是民進黨政府「毒你千遍不厭倦」，不但是萊豬、核食，還有被中國大陸退回的石斑魚、蓮霧、釋迦、鳳梨，最後都銷毀了嗎？食藥署有記錄嗎？絕大部分是否流回國內被國人吃了呢？更不要說在國內就檢驗不合格的食品，不只傳統市場，連大賣場都有不少個案。

衛福部會改進嗎？僅僅是高端疫苗，就讓這些官員吃得腦滿腸肥；賴政府會停止萊豬及核食嗎？那怎麼對得起老美爸爸及日本大哥？

更引起爭議的是，大選期間傳出賴清德擔任立委時，向當時在扁政府擔任藥政處長的王惠珀施壓，要求同意尚未核可的藥品上市，王惠珀為堅持專業而辭去藥政處長職位，儘管賴清德透過發言人強調這是假訊息，但仍存在諸多疑問。

台南、高雄、屏東的綠營同胞，2000年選舉的時候，「巴肚扁扁也要投阿扁」，結果阿扁貪汙腐敗，他精於鬥爭，窮於建設，大陸愈來愈強盛，台灣卻愈來愈窮、愈弱化。這次民進黨吃銅、吃鐵、吃全民，還是要投賴清德，人笨還可以教，被綠營洗腦成愚蠢之人就沒得救了。民進黨高層對於台灣現在的困境心知肚明，卻還是讓台灣人低薪勞苦一輩子。台灣早就是「生不如死」的社會，且日甚一日，競爭力早就成為紙糊的小龍。

正因為婦女有結不結婚以及生不生小孩的權力，所以要增加生育率，就要仿照北歐國家，女性懷孕生育，留職留薪至少3年，年資照算，且可隨時回到工作崗位。以往政府補助生育，完全沒有效果，應該改為補助無法負擔留職留薪的企業，也可促進員工跟僱主間的感情，減少離職率。此措施應最先由政府機關、公營事業醫療院所開始。但如果懷孕後未能順利生產，所有優惠立即終止，但無罰則，婦女們會受到相當的鼓勵，樂於當母親。

「缺人」是台灣社會的大問題，除了獎勵措施，政治、經濟、社會、教育大環境更是年輕人不婚不生的原因，如果不能從根本解決，整天只搞政治鬥爭，選舉騙選票，選後想辦法撈人民的血汗錢，這個社會還有明天嗎？

（作者為前衛生署長）