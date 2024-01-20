各界預期民進黨贏得總統大選對兩岸關係及美中關係將造成負面衝擊，結果，不但來得急，更來得猛。在此關鍵時刻，美中台三方最需要的是戰略定力，而非挑戰現狀。美國在台協會（AIT）主席羅森伯格有關「聯合國大會第2758號決議」未決定台灣地位的論述，就是在錯誤的地點、錯誤的時機，發表容易引起誤解、誤判、甚至衝突的言論。

台灣地位未定論升高衝突

賴清德當選後不到24小時，拜登政府就派遣前國家安全顧問海德里與前副國務卿史坦柏格在羅森伯格陪同下火速奔往台北，引發中國大陸強烈反應。大陸外交部表示，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。

就在美國訪問團仍在台北期間，台灣的友邦諾魯無預警宣布，基於聯大第2758號決議、一中原則與台灣斷交，重創台灣的外交關係，更強烈打擊美國、澳洲在南太平洋聯防中共擴張勢力的努力，美中因台灣問題引發外交戰更趨白熱化。

為反制諾魯引用2758號決議與一中原則，羅森伯格在記者會表示，聯合國第2758號決議並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義的參與聯合國體系，美方非常失望看到2758號決議文被曲解，並被用為對台施壓工具，不但限制台灣在國際舞台上發聲，同時也衝擊台灣與其他國家的外交關係。

中國大陸近年來積極將2758號決議與「一中原則」結成一體，企圖使一中原則成為被國際社會普遍接受的概念與共識，因應西方國家的「一中政策」逐漸空洞化，美國也因此採取許多反制行動。國務院前副亞太助卿華自強表示，聯合國錯誤使用2758號決議阻止台灣有意義參與國際組織；聯邦眾議院也在去年通過「台灣國際團結法案」，主張2758號決議不涉及台灣，將致力抗拒中國試圖在國際組織扭曲有關台灣事宜的行徑。可以看出，無論美國行政與立法部門的反制行動與論述都未出現2758號決議未決定台灣地位的字眼。

解讀羅森伯格的談話，2758號決議文字確實沒有提及台灣，當然沒有決定台灣地位，但她的發言內容已超過美國官方立場，挑動「台灣地位未定論」的最敏感神經，若導致誤解或誤判，必然升高衝突風險。對比國務院對諾魯與台灣斷交的正式聲明，可以發現兩者間有相當的落差。

悖離一中政策與美國利益

國務院聲明指出，雖然諾魯斷絕與台灣外交關係的行動是「主權決策」，仍然令人失望。美國鼓勵所有國家擴大與台灣往來，繼續支持民主、良好治理、透明化及遵循法治。最明顯的就是，國務院迴避2758號決議與台灣地位的問題，而羅森伯格則延伸為2758號決議未決定台灣地位必然引發聯想，令人懷疑是否美國政策已有重大轉變。國務院謹守美國的一中政策、非官方關係；而羅森伯格的與台灣發展外交關係，悖離了美國長期以來的一中政策。

拜登政府的資深官員在台灣選前的簡報中表示，「我們反對任何一邊片面改變現狀，我們不支持台灣獨立，我們支持兩岸對話，以及我們希望兩岸歧見以免於脅迫、海峽兩岸人民都能接受方式和平解決。若能和平解決，我們對兩岸分歧最終解決不採取立場。」被公認是美國對台灣問題最完整、權威的政策說明。拜登對台灣大選反射性的回應是「我們不支持台灣獨立」。在這種背景之下，羅森伯格挑起台灣地位問題顯得格格不入，也不符合美國利益。

羅森伯格的最新論調恐引起許多政治聯想，主張台獨人士將受到鼓舞，華府鷹派強硬反中勢力也會激賞，但在現實世界，聯合國193個會員國中有182國承認中共，其中包括美國及西方世界國家，只有11國和教廷承認台灣；而美國無意與台灣建立外交關係，甚至從未在世界衛生大會（WHA）等場域為台灣有意義參與提案。嚴格來說，現階段談論台灣地位議題是個空包彈，卻可能演變為台灣安全與台海和平穩定的不定時炸彈。