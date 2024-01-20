自去年底以來，美股及歐股頻創新高，失落30年的日股亦重返榮景，台股也在動盪中呈上漲趨勢，惟陸股與港股表現最差，投資人頗為無奈。畢竟從基本面來看，大陸經濟動能正緩慢恢復中，前景並不差，去年GDP增長5.2%，2024年可能不如去年強勁，但多數預測機構及外商銀行都認為會在4.5%以上，剛公布的摩根大通及經濟學人不約而同從4.7%及4.8%上調至4.9%。若刺激政策再積極一點，不排除有機會接近5%。

市場經濟與管制的兩難

經濟學人預估2024年全球經濟成長僅2.2%，全球低迷的氛圍中，大陸表現算水準以上，作為景氣櫥窗的股市卻無法如實反映，應是非經濟因素的干擾。政策的不確定性、不可預期性或時間不一致性問題，造成市場信心低落，是陸股積弱不振的主因。畢竟沒有人知道，突如其來的政策調整會不會波及持股，風聲鶴唳的心理背景下，無論股民或外資，或降低長期持股，或暫時退場觀望，或快進快出炒短線。

大陸遊戲股突發震盪事件是一個典型的例子，國家新聞出版署公布網路遊戲管理辦法草案，擬訂定線上遊戲內容與消費機制新規範，以改善網路遊戲歪風。立意良善卻事出突然，股民大舉出脫相關個股，陸港遊戲類股紛紛重挫，騰訊及網易當日股價跌幅分別高達12.4%及24.5%，一天內市值蒸發近5000億港幣，損失驚人。

這次網路遊戲管理辦法草案，及2022年針對線上平台、金融科技及教育培訓等一系列整改措施，推出後都造成股市重挫，顯見非經濟因素干擾現象的嚴重。特別是欠缺事先溝通、片面更改遊戲規則，是市場經濟體制的禁忌。它會讓市場參與者，包括企業、投資人、甚至政策實際執行人員，難以適從。

擁有40多年市場改革經驗的大陸對此問題的嚴重性不會不瞭解，但在整頓改革的大政策指導下，實不得不為。這是兩難的命題，希望降低市場過度利己行為，就得強化改革與監管，但不利市場發展；相反，想要興利、提高市場活力，就不能不鬆綁或放寬監管，讓企業營利。兩者若要取得平衡，政府與企業就要建立紅線共識，紅線內鬆綁，逾越紅線從嚴監管，管理措施可以嚴，但要透明，生效前要有過渡期，企業才會安心。

政府需要發揮點火效應

所幸官方已澄清，文件只是徵詢意見草案，並非最終定案，相關個股股價也慢慢恢復正常。在當前「穩經濟」主旋律下，北京不樂見突發事件橫生枝節，願意即時做出修正。不過，從市場反應及陸股表現來看，疑慮並未完全消除，北京還得進一步思考如何恢復市場的長期信心。

受房地產低迷與一連串整改措施的打擊，陸股自2021年底開始走了2年多的空頭，短期雖不至於引發系統性風險，但不能輕忽其長期的不利影響。長期疲軟的股市不僅會壓抑企業的籌資能力，更將影響國家整體經濟表現。對設定2035年人均GDP達到中等發達國家水平（約2萬美元）的中共，不會樂見這種情況發生。

信心問題出在對政策不確定性、不可預期的擔憂，恢復市場信心的關鍵，對內在確保政策一致、不朝令夕改，讓企業合法權益能獲得明確的保障，政策推出前能與市場溝通，做好部委間的協調。同時需要強化與主要貿易夥伴國家的溝通磋商機制，善用中美商務部溝通交流機制，及中歐、中日出口管制對話機制平台。決策高層已表態歡迎各國半導體企業和產品進入大陸，執行層次需跟上腳步，爭取與瑞士、日本等國盡早啟動自貿協定升級談判。

陸股因市場信心不足造成的資金動能不足問題，需要政府發揮點火效應，適時適度端出政策牛肉，提供資金活水，持續的貨幣寬鬆措施與財政刺激方案，可誘導民間資金投入。依大陸現有的財政及貨幣政策能量，仍有充裕的底氣與空間用來刺激股市。