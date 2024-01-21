備受矚目的台灣總統大選剛落幕，各界關心準總統賴清德在美國「關切」下，會如何應對兩岸關係。事實上，2024年對東北亞鄰國─日本與韓國而言，不論在內政或外交上，也都是充滿變數的一年。民意支持度都很低的日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅，既要跟隨拜登政府腳步，改善與中國大陸的關係，還要維持區域穩定，更不能成為美國大選年「不穩定的麻煩製造者」。美日韓同盟的後續發展，值得賴清德國安團隊重視。

在內政方面，日本開年天災人禍不斷，先是能登半島大震引發海嘯，造成慘重傷亡，接著海上保安廳救災飛機，在羽田機場跑道滑行時與日航班機對撞，對於岸田政府來說，可謂屋漏偏逢連夜雨。執政的自民黨去年底爆發新的政治獻金案，黨內最大派閥「安倍派」成員全遭約談，岸田因為該案而調整內閣人事，在政治上的意義，無異將派閥鬥爭直接連結到「後安倍時代」的權力重組。由於他的支持度積重難返，也使得黨魁和首相大位的爭奪，進入合縱連橫的新階段。

在南韓，最大在野黨黨魁李在明，從去年底絕食抗議，到今年初前往釜山為黨籍候選人助選時遇刺，在政壇造成軒然大波，陰謀論滿天飛，對於尹錫悅政府來說，可謂「沒有最壞，只有更壞」。他在2022年以不到一個百分點的差距當選總統，而所屬政黨又是國會的少數黨，迫使他特赦同屬保守派的前總統朴槿惠，尋求整合保守派陣營的所有力量，即使如此，仍無法排除在野黨箝制施政、掣肘法案的挑戰。而在一任五年、不得連任的「超級總統制」現實基礎上，去年12月才調整內閣人事的尹錫悅，面對今年4月即將來臨的國會改選，政治壓力之大可想而知。

在國際方面，東北亞「小抱團─弱聯結」的政治困境，也需要改變。由外相登上日相大位的岸田，過去三年的外交經貿成績單，與檢察官出身的尹錫悅相同，都偏愛參加光鮮亮麗、美國主導的各種國際高峰會。然而，「親美反中」和「美日韓同盟」高唱入雲，卻引來北韓發射短中長程飛彈到日本海，俄羅斯和中國大陸船艦繞著日本國境聯合巡航，政治軍事對峙的氛圍丕變，實不利於兩國改善周邊國家的關係，自然也無法為美國營造一個穩定的東北亞形勢。而去年夏天，日本政府不顧南北韓和中國大陸的反對，強行排放核廢水，造成南韓民怨沸騰，再加上去年12月，南韓「最高法院大法院」對於日本企業在殖民和二戰期間，強迫徵用民工必須賠償的判決，都使得「日韓同盟」呈現「官方熱，民間冷」的奇特現象。

更有甚者，北韓已在去年底認定，兩韓是「兩個敵對國家和交戰方」，加上俄烏戰爭後，俄羅斯與北韓間的互補關係更加緊密，導致朝鮮半島的和平，似乎更加遙遙無期。

在內憂外患夾擊下，岸田與尹錫悅政權要不要延續，抑或調整現有的「親美反中」政策走向，也就成為重中之重的課題。

至於美日韓同盟的主導者美國總統拜登，日子也不好過。對內，前總統川普來勢洶洶，在元月中旬起跑的共和黨黨內初選中，已於愛荷華州大獲全勝，川氏大放狂言指稱，他的初選勝利導致中國股市大跌；而擁川派聲勢浩大，可能進一步撕裂美國社會。

對外，俄烏戰爭、以巴衝突與衍生的紅海危機，更令拜登進退失據，因此不容東北亞再起事端。這也是去年11月舊金山「習拜會」後，促使美國反中戰略「暫時微調，選後再議」的關鍵。不過，就算拜登有意促使日韓調整「反中」立場，在實務上仍有其難度。其一，日韓境內七萬美國大軍的存在，就是劍指中國大陸和北韓。其二，日本的核廢水排放，讓對中韓的緊張外交關係延伸到民生財經領域；而美國核子潛艦去年應邀停靠釜山港，令兩韓關係更加劍拔弩張。此外，南韓去年對中國大陸的貿易收支，出現1992年建交以來的首次逆差，由於彼此的產業競爭態勢日熾，韓國對中貿易逆差也恐怕難以扭轉。

相對於「美日韓同盟」成員各自面對國內的問題，「中俄北韓（朝）」結盟關係則日益緊密。去年3月，中國國家主席習近平連任第三個五年任期之後，首次外事訪問，就是前往莫斯科。今年元月中旬，北韓外長崔善姬出訪俄羅斯，在面會俄國總統普丁時，力邀普丁訪問北韓。現階段，「美日韓」與「中俄朝」的對陣態勢「壁壘分明」，這是台灣必須面對的外在形勢，也是國安團隊不能迴避的政經軍事之重大變局。