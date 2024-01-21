新國會將於2月1日登場，議長龍頭之爭，因為民眾黨投票前的態度隱諱，憑添許多詭譎氛圍，使得大選過後多位政論名嘴原以為韓國瑜拿下立法院長是木已成舟、板上釘釘的事，如今憑添幻杳莫測的變數。

關鍵在民眾黨。做為關鍵的少數，民眾黨8席不分區立委的投票意向，決定立法院正副院長誰屬。從簡單的數字來看，民眾黨的投票行為有以下5種可能：正副院長皆投國民黨；正副皆投民進黨；正投韓國瑜、副投蔡其昌；正投游錫堃、副投江啟臣；正副院長均不投。

究竟民眾黨會做何選擇，就要從民眾黨發展的角度來思考在立法院新會期中的定位，民眾黨自然不希望一開步走，就被外界歸納為「小藍、小綠」，因此，立法院正副院長選舉，是民眾黨超越藍綠、同時又能發揮關鍵少數角色的起身砲，自然，「棄投」不會是民眾黨的選項，因為它只會令白營成為空氣，顯現不出關鍵性，而「分裂投票」很可能是民眾黨表現「不藍、不綠」，又能牽制藍綠兩黨的唯一選擇。

在此思考的前提下，院長投游錫堃、副院長投江啟臣的可能性極高。理由有5點：

一、儘管選前民眾黨喊出「總統柯文哲、院長韓國瑜」，但很清楚的，這是為爭取韓粉的策略性手段。在藍白合破局後，國民黨對柯文哲採堅壁清野作法，已使得「韓國瑜院長」的訴求煙消雲散，今天再來指責民眾黨背棄承諾已無濟於事，院長另立他人，正可滿足民眾黨「君悅之亂」的報復心理。

二、即便國民黨仍對民眾黨支持韓國瑜，抱有一絲幻想，不過，柯文哲一句「私人交情是一回事」，似已暗示，韓國瑜不是民眾黨的選項。且，在民眾黨考量政黨屬性，韓國瑜的形象與民眾黨年輕支持群眾的喜好相去甚遠，因此，不屬新潮流系的游錫堃相對溫和、中性許多，讓票投得下去。

三、國民黨上下，將敗選責任推給了民眾黨，指柯文哲是破壞政黨輪替的歷史罪人，受此羞辱，士可忍、孰不可忍，如果民眾黨還能支持韓國瑜，豈不太自我作賤了嗎？何況，支持者也看不下去。若韓國瑜院長落空，辭去不分區，轉而爭取黨主席，讓國民黨內鬥不已，也符合民眾黨的利益。

四、「分裂投票」，院長投游錫堃、副院長支持江啟臣，除了不至讓民眾黨歸類為「小藍、小綠」；二來，推翻選前支持韓國瑜的承諾，將使民眾黨的決策更加諱莫如深，令藍綠兩黨今後更得小心伺候。其次，向藍「武力展示」，只要日後多釋出善意，不是沒有藍白合的可能。再者，向綠討人情，暗示在未來內閣的人事布局上，要對民眾黨多所禮遇。

五、支持江啟臣出任副院長，著眼於對盧秀燕大選時對蔡壁如全力支持的投桃報李。因此，可以預料2年後的台中市長選舉，民眾黨不會推派人選。4年後，柯文哲與盧秀燕可能一戰，在此之前，柯對盧先釋出善意，為4年後的大選預作鋪排，至少不是件壞事。

就在立院龍頭相爭不下之際，國民黨的傅崐萁殺出表態參選。當然，以韓國瑜不分區排名第一之姿，規畫參選院長，殆無疑義，而傅崐萁劍指副院長，因此，他公開質疑江若任副院長，如何兼顧參選台中市長。

傅崐萁跳出來表態的動機，自然必需與韓國瑜宣布「韓江配」連結。傅自忖實力不弱，且大選期間對黨籍參選人皆有資源挹注，在委員間關係做足，做立院多數黨「老大」綽綽有餘，何況「屈居」副手而不可得，豈有此理。傅崐萁只要在黨團會議的假投票中，不要多，只需擁有3張以上選票的支持（目前國、民兩黨的席次比為52:51，無黨籍兩票，而傅崐萁對陳超明與高金素梅著力甚深），就足以對「韓江配」造成威脅。屆時，韓國瑜是否受此「裹脅」，改以「韓傅配」搭檔，有待觀察；但若上述民眾黨的投票考量成立，傅崐萁絕對不會是民眾黨的選項，從而前述預想的「游江配」勢將打破，重新審度。

傅崐萁突如其來的動作，很難不與韓國瑜逕自宣布「韓江配」未知會黨中央，而引起朱立倫的不快作一聯想。畢竟，誰人不知傅崐萁可是2年多前為朱立倫打下黨主席江山的「好麻吉」。因此，「默許」傅崐萁出面叫板，給韓國瑜一點顏色瞧瞧，「你敢拆我的台，我就搗你的蛋！」之後，朱立倫再曲意出面擺平，以不至被「看衰小」打擊領導威信。這當中，免不了有交換條件，就是韓國瑜必須承諾在「黨主席為敗選下台」議題上不要出聲。

至於傅崐萁的盤算，就算此番副院長競逐失利，一來，製造韓國瑜的驚懼，為朱立倫出了口氣；二來，讓朱換得韓的承諾，為敗選辭職拆除引信。自然，天下沒有白吃的午餐，傅崐萁為朱立倫「圍事」，怎可能沒有要求呢？2026侯友宜新台北市長任期屆滿，在此，就可以大膽預測，朱立倫明年9月黨主席，將會尋求連任，而屆時提名傅崐萁參選新北市長，想想今天的種種，也就無需太過意外了。（作者為資深媒體人）

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