台灣大選落幕，藍營內部迎來權力洗牌時期。代表國民黨參選的新北市長侯友宜成為「最大輸家」，其次衝擊國民黨現任主席朱立倫。在大選中，侯友宜連新北「本命區」都失守，估計政治生涯巔峰極有可能止步於新北市長。因為，侯友宜在新北市的得票率雖超過了柯文哲，但卻落後於賴清德。2022年新北市長選戰時，侯友宜可是大贏民進黨籍對手林佳龍45萬票。如此落差，可謂一葉知秋。加上，國民黨的不分區立委政黨票超過了侯友宜的大選得票，這顯示「侯友宜<國民黨」。換言之，支持國民黨的人員，有些沒有把票投給侯友宜。

而朱立倫作為國民黨主席，雖然國民黨的立委選得不錯，不分區立委名單受到一定程度的好評，其立委席次大幅成長，但依舊沒有超過57席的過半席次。並且，國民黨中央此前強勢提名侯友宜代表參選，卻未能如願推動「政黨輪替」。因此，評價兩極。此外，有關朱立倫作為國民黨主席的任期問題，雖然有人認為他是「非戰之罪」，但也有不小的「逼宮」聲浪。2月1日立法院即將開議，同時迎來正副負責人的角逐，關乎立法機構的權力消長，乃至政治生態的演化。朱立倫若堅持做完任期，問題應該不大。但是，若朱立倫依舊準備競選連任黨主席，勢必會遭到極大的阻力與反彈。

近日，韓國瑜自行宣布與國民黨立委江啟臣組成「韓江配」，準備投入角逐立法院正副龍頭，並且預留了如果柯文哲陣營願意合作則在立法院進行「藍白合」的空間，江啟臣可禮讓副手之位。從中顯露出的信息是，國民黨在立院龍頭爭奪戰中，一定是要選正的。若台灣民眾黨願意合作，最多也只能擔任副手，不存在「白正藍副」的可能性。另外，與韓國瑜私交不錯，並且在2020大選中曾鼎力支持韓國瑜的國民黨立委傅崐萁，也有意爭奪副手位置。對此，韓國瑜明確表態「不在考量之內」。可見，韓國瑜已有自己的布局與規畫。而且，韓國瑜宣布「韓江配」，顯然是繞過了國民黨主席朱立倫。邏輯上，如果是由黨主席朱立倫在國民黨的中常會上舉起韓國瑜和江啟臣的手，高呼團結拚勝選，發揮「在野監督的力量」制衡民進黨，顯然會意示著朱立倫依舊是「總教練」。然而，韓國瑜卻自行宣布，則顯示他準備強勢凸顯自己的角色地位。1月19日，韓國瑜大動作宴請國民黨立委當選人，進行布局的意味躍然紙上。

朱立倫淪為「陽春黨主席」的跡象已經逐漸顯現，可以說提前進入了「看守階段」。如果韓國瑜如願當上台灣立院龍頭，那麼國民黨的權力中心有可能會轉向立法院。如此一來，在明年後半年的國民黨主席換屆選舉中，完全可以預判韓國瑜極有可能再次出馬爭奪國民黨主席之位，而其潛在的強大對手便是台中市長盧秀燕，當然也不排除上次以微弱差距敗給朱立倫的張亞中會再次加入戰局。不過，以目前韓國瑜累積的政治氣勢來看，他若投入參選國民黨主席之位，勝算是比較大的。

最近，台灣坊間有傳聞稱，如果韓國瑜沒選上立法院長之位，他會辭掉不分區立委職務。在筆者看來，這樣的研判，並非空穴來風。因為，韓國瑜若沒選上，他不會甘心當一名普通的立委，而是同樣會準備參選國民黨主席。因此，若搶下國民黨中央的掌舵權，那麼便握有了2026縣市長選舉的提名主導權，這將會讓韓國瑜的政治生涯再次迎來高光時刻，同時借由縣市長的提名布局，可進一步壯大自己的支持班底。

因此不難理解，韓國瑜願意和江啟臣搭檔，而不考慮傅崐萁。因為，如此一來方能將政治利益極大化。傅崐萁與江啟臣均為地方派系出身，但江啟臣的個人形象較好，又擔任過國民黨主席，「韓江配」較易獲得黨內的認同與支持。從政治邏輯看，在黨主席選戰中，若韓國瑜投入參選國民黨主席，作為立法院副院長的江啟臣不好出面與韓競爭，反而只能力挺到底。借此，韓國瑜提前排除了可能的對手。若韓國瑜如願當上國民黨主席，江啟臣大概率會投入台中市長選舉，其對手應該是民進黨籍立委蔡其昌。加上，盧秀燕欠江啟臣人情，必定會強力支持。若國民黨穩住台中，對江啟臣所屬的紅派及韓國瑜本人均是雙贏。

概而言之，國民黨極有可能會迎來韓國瑜強勢主導的時代。（作者為廈門大學台灣研究中心助理研究員）