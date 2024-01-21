民眾黨主席柯文哲去年初開設抖音海外帳戶（TikTok），吸粉243萬人，成為總統大選中征服年輕人的一大利器。民進黨選後檢討，把流失年輕選票歸咎於無法使用抖音平台，最近不少黨公職人員開始搶進Threads（脆）平台，想打造「復仇者聯盟」扳回一城，只是民進黨認知戰開「脆」，若還是搞意識形態，恐怕弄錯方向。

蔡政府前年九合一敗選歸咎於抖音，行政院要求所有公家機關禁用抖音，將之視為認知作戰的媒介。擅長空戰的柯文哲反藉由抖音短視頻，一躍成為聲量最高的台灣政治人物，綠營拱手把空戰市場讓給柯，也讓柯在大選中拿下369萬張選票。

藍綠選後檢討，批民眾黨使用TikTok「介選」，有綠委認為禁抖音不是辦法，應想辦法和年輕人多溝通，直球對決。但行政院長陳建仁仍認為抖音平台已變成有些國家認知作戰的平台，對於抖音的處理，政府會審慎辦理。

陳建仁打臉綠委不足為奇，畢竟大選期間政府把所有不利執政黨的訊息全列為境外介選的「假訊息」，不管是五月天樂團還是羅致政錄音門，甚至勝選後調查局成立認知戰研究中心，全是設定要防制中共認知戰，鞏固民進黨政權，當然要封殺大陸的短影音平台。

可笑的是，民進黨逢中必反，把抖音平台當成對岸介選的敵人，以為另開個帳號搶進臉書旗下社群平台Threads，就能拉進與年輕人的距離。其實Threads或抖音都只是提供訊息交流的工具，能否吸粉的關鍵在於傳播的訊息內容，民進黨換湯不換藥另搞白色恐怖，反會激起更大反感。