在外界的滔天質疑聲浪中，衛福部疾管署終於公布了高端新冠疫苗合約，但仍無法讓爭議止息，因為民進黨政府疫苗決策荒腔走板，置人民健康安全於險境，憤怒的民眾不會輕易放下此事。合約公開只是揭露一部分事實，但並沒有把整個決策黑箱攤開，許多疑點還要對照著當時的疫情背景與政策走向進行嚴密審視。

官商勾結 完美配合

高端之亂造成民怨沸騰，既是前衛福部長陳時中參選台北市長時甩不掉的包袱，也是總統大選延燒不斷的話題。但民進黨政府始終堅持不肯公布合約，一直到賴清德受不了壓力表明希望公布後，行政院才積極與高端協調。高端則等大選過後才舉行董事會同意公布合約，高端早已不生產新冠疫苗了，合約為什麼要一直捂著不能更早公布？

合約公布後，外界的爭議更多，藍營立委直批政府跟高端超完美配合，「聯手打了完美的一仗，大賺國庫40億元」。衛福部解釋說，原本依疫苗總預算115億元、採購1500萬劑，算出每劑700元的價格，高端起先報價950元，經討價還價才降到單劑881元、多劑量810元。這和先前流出的高端高層會議錄音帶裡明確說至少700元，「多的拿到董事會」完全吻合，業者對政府的採購掌握得這麼精準，對利潤入袋盤算得眉開眼笑，這其中沒有鬼嗎？

高端不僅對政府的採購瞭若指掌，對整個疫苗決策也胸有成竹。2期試驗才到期中，高端就知道緊急使用授權（EUA）會「一路開綠燈」。對照現實，反對用「免疫橋接」取代3期試驗的中研院院士陳培哲憤辭疫苗審查委員後，民進黨政府換上大批免疫橋接派委員，果然毫無懸念在2021年7月通過給高端EUA。而在此之前，蔡英文總統早已在該年5月宣告，7月可以打國產疫苗。疫苗研發變數很多，當時既未解盲更未通過EUA，蔡總統是能神預測高端疫苗的進度，或根本是在政治決定下倉促推出半成品？

高端通過EUA的隔天，又再增簽更嚴格的保密合約。國民黨立委賴士葆覺得「仔細看真是太詭異」，衛福部長薛瑞元反問：「不然要哪一天？還要拜拜看良辰吉日？」台北市長蔣萬安質疑黑箱採購，衛福部次長王必勝反擊說，蔣萬安應為造謠高端合約封存30年道歉，「高端政治提款機可是您提領最多啊！」這些激烈而情緒化的言詞全無政務官的分寸。蔣萬安說，當時看到的合約資料，重要內容全部塗黑，看高端文件不能帶手機，把監督的立委當賊看，白色巨塔一片漆黑，審計部文件也載明民國140年才解密，衛福部的說法不攻自破，卻要當時監督的立委道歉。

防疫缺失 代價慘重

疫苗是抵抗疫情最重要的防護網，但回顧整個疫苗政策，卻是不斷漏接，讓全民暴露在重重風險中。首先，政府錯估情勢，以為疫苗以後會是買方市場，於是好整以暇等著殺價，沒想到疫情大起全球瘋搶疫苗，台灣措手不及根本沒疫苗可打，2021年7月時向外採購的疫苗只到貨364萬劑。2021年5月初死亡累計才12人，接著疫情大爆發進入3級警戒，到7月就死了678人。5月鴻海、慈濟想捐BNT疫苗，卻一直被民進黨政府刁難，一直擋到高端8月上市接種後，9月BNT才得以進入台灣施打。

這段時間差上的漏接，害了多少人無辜喪命？讓效果缺乏科學實證的高端疫苗打在人民身上，把人民當成3期實驗的白老鼠，又何異於拿民眾健康去冒險？如果能及早掌握國際採購，不搞意識形態對抗，不一味護航高端，可以保住多少條性命？結果高端從「台灣之光」成了「台灣之恥」，國產疫苗聲譽掃地，政府的決策失當要負最大責任。

高端合約只是疫苗問題的一部分，疫苗問題又是整個防疫問題的一部分。除了疫苗之亂，缺口罩、缺快篩、缺藥、醫療及篩檢準備不足、3+11、兒童疫苗採購遲緩等政策失當，都讓國民生命健康付出了慘重代價。高端炒股案雷大雨小、快篩招標獨厚綠友友等弊案疑雲，真相未明。整個防疫過程都應該接受公開審視與追究，期待由在野黨居多數的新國會能啟動新一輪調查，把防疫黑箱完全攤在陽光下。