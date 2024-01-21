台灣大選過後，如何因應民進黨「雙少數」的政治、民意新局，進而在台海維持兩岸戰略均勢、鬥而不破，是美中兩強都必須要面對和思考的全新問題。雖然2000年陳水扁首次以「雙少數」上台，但國際情勢早已今非昔比，完全沒有先例可循。因此，從選後短短1周內美中相繼出手之中，就能看出未來新政局下「台灣牌」的苗頭。

1月13日選舉結果揭曉後，排除各種政治喊話或文宣，北京唯一真正可以視為「對台動作」的，只有諾魯斷交一件事，至於擴大中止ECFA早收清單的關稅減免至今仍隱而不發。至於中共軍機在台海活動的頻次和範圍，只不過回到選前「日常」的訓練規模，並未出現大幅施壓的緊急狀況。因此，近期美軍印太司令部司令阿基里諾說，共軍「有可能」近期對台展示武力，只是一般的情資研判，也似乎暗示美方暫不擔心北京會有實際攻台舉動。

觀察選後美中在台海的博弈，呈現出明顯的「對價性」特徵，亦即「上駟對上駟，下駟對下駟」。例如，AIT主席羅森伯格為何突然提及「台灣地位未定論」？原因很可能是為了選前美國白宮國安會罕見提到「美方對兩岸和平解決的結果不持異議」的表述，被外界解讀為「美國不反對和平統一」而找平衡。換言之，華府不希望拜登「不支持台獨」與國安會「不反對和平統一」形成疊加效應，而被視為削弱對台保證或「棄台論」抬頭的跡象，所以才拋出「台灣地位未定論」。

同理，菲律賓總統小馬可仕發文祝賀賴清德當選，並打破禁忌使用「台灣總統」的稱呼，完全可以理解為美國在運用同盟政策，為諾魯斷交找平衡，同時也是用「台灣牌」爭取更有利的籌碼。其中有兩個細節需要格外注意：第一，小馬可仕發文時間是1月15日，並非選後次日，而是緊隨諾魯宣布與台灣斷交之後；第二，中國與菲律賓在1月17日舉行南海雙邊磋商會議，會議以「雙方承諾緩和南海緊張局勢、透過外交管道解決分歧」為結論。

由此可知，諾魯斷交、小馬可仕祝賀賴清德當選總統、中菲南海磋商，這三個事件形成了一條完整的時間軸，再一次印證了，台灣已經完全捲入美中在台海、南海的國際政治博弈之中。

因此，2024選舉結果給外界一個清晰的訊號：首先，民進黨政府在台灣內部愈弱勢，就愈會尋求美國及盟友的支持和協力；其次，正是因為新政府的弱勢，美國反而較不擔心會出現法理台獨，從而引發台海軍事危機的可能性，因而會更用力操控賴清德政府。

外行看熱鬧，內行看門道。如果以上述視角來看新國會龍頭之爭，應該理解為美中博弈的延長賽，豈止是「藍白合」、「綠白合」或者「誰禮讓誰」那麼簡單的問題？

（作者為智庫研究員）