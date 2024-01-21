新一屆的立法院在結構上是三黨不過半，照理說，擁有8席的民眾黨應該成為關鍵少數，左右逢源。然而，從即將上演的立法院長選舉來看，似乎不是如此。

原先各界都以為民眾黨會是關鍵少數，只要它願意跟任何一黨合作，立刻就形成立法院多數聯盟，不只可以主導立法院議事，掌握立法權，甚至還有機會組成聯合內閣，獲取行政權。

民眾黨先前也已經喊出以國會改革為合作目標，希望國民黨或民進黨展現誠意。外界也都以為民眾黨可順勢獲得立法院副院長的寶座，甚至獲得更多資源，例如要求國民黨或民進黨在下次的六都首長選舉中，禮讓其中的一、兩都。

不過最新的局勢發展非常有意思，兩大黨在檯面下有沒有積極爭取民眾黨的合作不得而知，但是在檯面上卻已表態，自行推出立法院正副院長的人選。國民黨立法院黨團推出的是韓國瑜與江啟臣的「韓江配」。韓國瑜是國民黨不分區第一名，江啟臣則是當過國民黨主席的優秀立委，但韓國瑜仍表示願意跟民眾黨合作。民進黨也推出現任的游錫堃、蔡其昌繼續競選正副院長。有趣的是，游錫堃也公開表示，小黨擔任議長是民主常態。

由此可見，國民黨與民進黨一方面想要掌握在立法院的主導權，另一方面也不想放棄跟民眾黨的合作，但顯然這種合作是有前提的，就是自己是主體，而不能反過來被民眾黨主導。這種策略當然沒有錯，但前提是要黨內團結，不然如果內鬥或跑票，不要說當不成立法院的主導力量，一不小心出現大分裂都有可能。

進一步來看，民進黨這次總統選舉獲勝，有行政資源為後盾，立法委員跑票的可能性非常低。反觀國民黨，現在空有沒能過半的國會最大黨虛榮，但只要有特定立委靠向執政黨，馬上就要面對分崩離析的慘況，這在過去已有教訓。

21日國民黨立委傅崐萁宣布將參選立法院長，朱立倫主席雖已在第一時間宣布支持韓江配，如果黨中央以具體行動快速確認提名，並展現整合誠意，當可避免分裂，黨中央也可不被外界質疑是否另有算計。

至於民眾黨，處在當下這種兩大黨不上鉤的局勢，如果想要發揮更大的影響力，也要審慎而為。因為如果太明顯跟特定政黨合作，或是開放個別立委自行投票，前者很容易變成附庸而影響未來發展，後者很容易出現腐化。

前幾屆立法院有許多小黨，雖然也曾想要扮演關鍵少數，但是後來因為特定意識形態或是作為附庸的色彩太明顯，在單一席次的立法委員選舉中終究難以存活，甚至連不分區立委都搶不到，這屆都已泡沫化了，值得民眾黨借鑑。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）