地緣政治緊張與經濟前景不明背景下，一年一度的達沃斯「世界經濟論壇」，吸引全球60多個國家政治經濟菁英參與。中國大陸對這次會議尤其重視，由國務院總理李強親自參加並發表演說，中國團陣容龐大，包括10位財經首長與企業代表共140人，傳遞中國對外開放的訊息。

李強赴達沃斯 承諾開放

中國團聲勢浩大引起側目，美國感受到壓力，連忙派即將卸任的氣候特使凱瑞代表拜登出席。李強是2017年習近平與會以來，大陸派出的最高層級官員，但當時中國團僅80人，足見北京對這次論壇的重視。

李強主要目的是招商引資，大陸面臨國內投資不足、資金持續流出的挑戰。中國企業在海外投資已超過外國企業在中國的投資，外資也在離開大陸，2023年第3季從中國撤資120億美元，是自2000年有記錄以來首次資金淨流出。

李強演說主旨是向國際投資者喊話，稱中國仍是全球發展的重要引擎，這幾年對世界經濟增長貢獻維持在30%左右。2023年中國經濟增長5.2%，高於預期目標。他強調選擇中國大陸市場不是風險，而是機遇。他承諾繼續開放外資准入清單，保障外商企業國民待遇，並研究處理跨國公司關心的政府數據、跨境流通與參與政府採購等問題。他重申北京堅持對外開放的基本國策不變。

相較北京對全球化繼續扮演和平鴿的角色，美國寧願談政治，絕口不提市場開放與經濟自由化。美國國安顧問蘇利文演講談的是俄烏戰爭、紅海危機和台灣大選中台獨傾向候選人的勝選。他在接受媒體訪問與回答記者提問時，都聚焦在政治議題，多次提到台灣剛結束的大選，除了讚揚台灣民主與祝賀當選人外，還強調台灣在半導體生產上的重要角色，重申美國希望台海和平的立場。

拜登延續前任川普的保護主義路線，現在川普回任美國總統機率大增，美國對全球化的態度的確讓人擔心。川普對中國發動貿易戰，又遇上新冠病毒在全球肆虐，上世紀末迅速推展的經濟全球化受到重大的阻礙。關注經濟與全球議題的達沃斯論壇希望全球化能持續推動，上屆年會主題為「在分裂的世界中加強合作」，今年則以「重建信任」為主題，看出達沃斯論壇對全球化前景黯淡不明、全球經濟受地緣政治干擾的憂心。

地緣政治緊張 外資卻步

中國大陸作為全球生產鏈中極為重要的一環，在西方「脫鉤」、「去風險」的國家安全意識與大陸自身經濟放緩的雙重挑戰下，2024年與世界經濟同樣面臨嚴峻的挑戰。北京對此有深刻的體驗，李強一行除到達沃斯宣揚北京改革開放的方向不變外，也會見各國領袖並接續訪問歐洲幾個國家。這意味去年北京與全球南方國家的外交有不錯的收穫後，今年與西方的外交關係將是交往的重點。

根據美國的研究組織「世界大型企業聯合會」（Conference Board）去年11月的調查顯示，在中國的跨國企業高層主管對中國開始失去信心。該調查的信心指數於4月創下歷史新高72，現降至 54（滿分為100），40%受訪者將減少在中國的資本投資。中方大陣仗展現吸引外資的決心，但還需要提出更多政策並能落實，以及更明確與穩定的政治環境與政治風向。

除了美歐對中國大陸「去風險」造成產業鏈的外移之外，地緣政治緊張也是外資卻步的原因之一。看來北京對周邊區域安全還是抱持謹慎節制的態度。台灣大選後，外界擔憂台海可能發生潛在衝突，以及衝突所帶來的嚴重經濟後果，美國在達沃斯論壇特意凸出此一憂慮。

不過北京已經將這次大選定調為6成主流民意希望台海穩定、和平交流。北京若能進一步降低在台海的軍事威脅姿態，展現和平管控台海分歧的決心與能力，創造開放與和平的經商環境，相信對兩岸與世界經濟都是一大福音。