黃國昌之前介入大同股權爭議。現在用不分區之身入立院，表明要進入最肥沃的財政委員會。

呵呵。民眾黨8席立委，要求立法院有調查權。趙少康全盤同意。國民黨立委傅崐萁也表態贊成，附和民眾黨「國會改革」之說。

調查權，監察院沒有嗎？中華民國是五權憲法。監察院有的東西，立法院憑哪一點要求擴大自己的權力？明明是爭權奪利，跟改革有什麼狗屁關係？

立法院已經有質詢權與立法權。而且，很多立委已經非常充分的運用各種權力，在法律範圍內擴充影響力了。我很難想像，我們竟然可以允許立委，以改革之名，行自我擴權之實。

讓立委擁有准司法調查，將使台灣政治，真正墮入18層地獄。那這些人，是在裝什麼小丑？

以台灣的政治實況，金權與黑金介入之深。想到要給政客跟黑金准司法調查權，人民能不膽寒？

現在，地方議會，黑金比例之高。地方議長的黑金與政治世家指數之高。幾乎是不死之身。地方上，警察跟司法，面對地方勢力的挑戰，非常吃力。

立委權力更是大。還有什麼權力，可以節制立委呢？監察院，好歹還離金權與黑金遠一點。立委呢？你那個選區當選的立委，是怎樣的？你心裡沒有辦點數嗎？

立委各種擴權，再搭配柯文哲，要廢掉排黑條款。一口改革，一手黑金。是不是貪污，詐騙集團，槍砲彈藥，毒品，殺人放火，都去當立委。還可以到處查水表。讓黑金治國，才叫做改革？我們善良人民，只能被黑金統治，才叫做民主？

立法委員，應該好好做立委。憑什麼當選以後，自己投票，擴充自己的權力？憑什麼，竊取不屬於你的政治權，自封為皇帝？（作者為作家）

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