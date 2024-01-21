憲法19條規定人民有納稅之義務，但若政府溢徵稅額取得不當得利，復以時效或既判力為理由不願退還，可謂是辜負了「主權在民」的使命。

但是，制訂於民國（下同）65年、曾在98、110年修正、在稅法體系中具重要地位的《稅捐稽徵法》（下稱《稅稽法》）卻仍有此問題。

一、修法歷程與最高行大法庭─「法制」到「法治」又退回「法制」。

以筆者為例，筆者於96年始赫然發現，自己的「自用住宅」被稅捐機關誤植為「營業用途」，政府因此課錯稅長達15年。

當時的《稅稽法》28條規定「得自繳納之日起五年內提出具體證明…逾期未申請者，不得再行申請」，因此筆者無法拿回全部溢繳稅款，屢次在訴願及行政訴訟中遭到駁回。當時筆者受訪時不解「為何政府就是沒有擔當撤銷違法處分？」。

所幸於98年1月，行政院及立法委員注意到納稅人求償無門的窘境，提案修改為「退還之稅款不以五年內溢繳者為限」，並放寬了退稅事由（修正為「其他可歸責於政府機關之錯誤」），才讓筆者能夠請求15年來全部溢繳數額。

這樣的立法「破天荒」大刀闊斧地改善了威權時代的法制沉痾。當時筆者便投書〈公務員依法行政 更要有擔當！〉表達對修法「無奈的肯定」，更有媒體報導「違憲課稅 掀連鎖退稅效應」。

但最高行政法院大法庭裁定（109年大字第4號裁定）卻讓102年修正生效的《行政程序法》131條所規範之10年時效重返《稅稽法》28條。大法庭的誤會或許是來自於：98年修法時，法條未明確表示「無時效限制」，才讓司法實務產生混淆。

二、110年行政院與立法院修法，錯上加錯。

110年行政院提出之《稅稽法》28條修正案，新增了「可歸責於政府機關之錯誤……其退稅請求權自繳納之日起十五年間不行使而消滅」之規定。當時筆者投書〈舊法新修 法治社會倒退40年〉訴說對修法的失望與不解。

該次修法還挾帶了「既判力」的規定，讓政府有藉口脫免責任。如林文舟（前最高行政法院法官）於

〈人民退稅請求權減至15年 5大新修稅法倒退嚕〉一文所言「如果託辭法院已經判決確定，而不願撤銷違法的稅務處分，無異一錯再錯，不但違反依法行政及誠實信用原則，且恐招致更多民怨…」。

三、令人驚豔的憲法裁判─能帶給《稅稽法》28條何種啟發？

112年12月29日，大法官作出112年憲判字第20號判決，並認為「行使時效抗辯權，應符合誠信原則…」。

大法官以人權保障、誠信原則為基底，反轉了人民面對政府時的不利。雖然本號裁判標的為土地登記案件，但誠信原則本可貫穿各類民事、行政法案件，在稅法領域亦同，行政、立法、司法不應畫地自限！

憲法裁判的突破固然難能可貴（畢竟再作出更多變革未必能得到多數大法官認可）。但15位大法官未能在意見書中審視「政府主張時效不願退稅是否符合誠信」，錯失了一個讓三權與時俱進的機會。政府除了侵害人民財產權，更將導致政府課稅處分不再有公信力，豈不因小失大？

畢竟大法官受理的案件數遠不及人民的困境，不妨在最後神來一筆敦促政府通盤檢討，讓人民能雨露均霑。

四、《稅稽法》28條不符憲法23條，應即刻修正！

112憲判字20號對「法治」貢獻深刻，但仍有未竟之路。

甚至筆者認為，私人間的糾紛，若債務人顯然還記得債務存在，也不應容許其主張消滅時效。尤其現已步入AI時代，資料保存的困難度大幅降低，在112憲判字第20號出爐後，法律人應當作為表率，活用誠信原則並勇於突破。

適逢選舉落幕，第16屆正副總統、第11屆立法委員應當仁不讓，著手改革《稅稽法》28條，明文「可歸責政府的事由而生之退稅請求權不受時效及既判力限制」。

（作者為律師、法學教授、納稅人）