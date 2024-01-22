大凡嘗過權力滋味、陶醉在群眾歡呼聲中的政治工作者，極容易自我膨脹、目空一切，成了傲慢的萬事通政客！柯文哲正是這樣的政客！

柯文哲昨天在榮星花園舉辦「阿北小草見面會」，談到今年大選投票率的問題，柯文哲夸夸其言地宣稱，「一般正常國家扣除約12%至15%不想投票的社會邊緣人，投票率最高會到87%……」

柯文哲所謂的「一般正常國家」，究竟何所指？事實上，投票率越高的國家，往往越不民主。民主國家縱使有不在籍投票的制度，也沒聽說投票率會衝到87%的，反倒是專制獨裁國家的選舉，投票率往往可以衝高到85%，甚至90%、95%以上。莫非柯文哲也認定中華民國是個「不正常的國家」，而他傾心的「正常國家」竟然是那些獨裁者統領的專制極權政體？

且從谷歌大神那兒翻出一般「正常民主國家」的大選投票率，聊供柯P參考。至於地方選舉，就不在此臚列。蓋，以美國為例，地方選舉投票率通常不及40%，屬「極不正常」國家的選舉，難入柯P法眼。

2020美國總統大選投票率66.9%，是120年來的歷史新高。2016年英國脫歐公投，投票率72%。2021年德國聯邦議會選舉投票率76.6%。2022法國總統大選投票率71.99%。2022年南韓總統大選，投票率77.08%。2014年日本眾議院選舉投票率52.66%；2023年北道和大阪府等知事選舉，投票率46.78%，創下歷史新低。投票率唯一衝破87%大關的是新加坡。以2020年國會大選為例，投票率高達95.63%，屬另類民主國家的異數。

知之為知之，不知為不知，是之也！奉勸擄獲369萬張選票的柯文哲，別驕傲過了頭，冒充投票率專家！既以改革者自居，柯文哲該關心的不是投票率的高低，而是三黨不過半，藍白合計836萬支持者，可不可以對558萬張票的賴清德實施公民不服從？在修憲難於上青天的現實中，如何解決台灣少數統治的難題？

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