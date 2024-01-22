2024大選，國民黨儘管贏得立法院多數席次，但終究未能過半，還是必須受制於關鍵少數的民眾黨，而總統大位更是再度失利，算起總帳，無疑還是「輸」了。

「敗選」之後的國民黨，雖然猶可在立法院發揮若干制衡的作用，但畢竟仍是「在野黨」，而接下來所將面臨的問題，首先就是2026年的地方選舉，是否還能維持現有的優勢，就是最嚴峻的考驗，一旦失去優勢，別說2028未可期待，恐怕連目前的第一大黨位置，都將會岌岌可危的了。

顯而易見的，民眾黨挾持著360多萬票的威勢，是絕對不可能在2026的地方選舉上缺席的，在仍是「三腳督」的情況下，國民黨勢必會被瓜分去不少選票，能否維持現有局面，就很難論定，遑論更進一步拓展了。

國民黨的立委獲勝，其實都頗仰賴於地方諸侯的戮力催票，比上屆多增加了14席，其中桃園的張善政、台中的盧秀燕，表現得更為亮眼，就是連新北市也大有斬獲，都展現出了地方執政的實力，相對地，綠色執政的高雄、台南全軍盡墨，情況則正好相反，尤其是台南儘管光電、爐渣、88槍問題叢生，還是無法突圍破蛋。以此可見，2年後的地方選舉，恐怕就將是決定2028國民黨能否浴火重生的關鍵了。

2024的選舉，國民黨在整個選戰策略的擬訂上，從一開始的徵召、郭台銘的掣肘、藍白合的破局，到最後空戰實力的陳腐，當然都有非常多值得檢討之處，但至少展現出了全黨精誠團結的一面，朱立倫的去留，其實已影響不大，重要的是如何痛定思痛，針對國民黨的現況，進行快馬加鞭、劍及履及的改革。目前大家的目光，都聚焦在國會龍頭的人選，其實，立法院長究竟由哪一黨派的人掌握，不應該是重點，兩個多數黨，無論如何不應該讓僅僅握有8席的民眾黨予取予求，韓國瑜如果能順利出任，固然甚佳，但國民黨必須有「綠白合」的預前盤算，而將重心放在蔡政府8年內諸多弊案的揭露上，如蔡英文的論文、高端疫苗、快篩、蛋荒、前瞻預算、潛艦國造，乃至108課綱的問題，併力交攻，除弊就是興利的前奏，唯有凸顯出民進黨執政的諸多荒謬黑幕，才能讓台灣民眾徹底醒悟。

綜觀2024選舉的結果，國民黨存在著兩大亟需增強、破解的難題，一是年輕選民的背離，一是南部縣市的耕耘。

從民調的顯示中，可以發現國民黨在年輕選票的爭取上，真的是乏善可陳的，遠遠落後於綠、白兩黨。支持綠營的年輕人，對國民黨是有根深柢固的敵意的，儘管明知民進黨做得再爛，這一票不是九死不悔地照樣投給民進黨，就是轉而投向民眾黨，幾乎鮮少有人會轉投國民黨的。年輕選票逐年增加，而支持國民黨最力的老年票日漸凋零，一來一往，4年後的境況，可能會更加不堪，一旦年輕選票不能增長，恐怕未來的任何選舉，國民黨都會是欲振乏力的。

年輕人對國民黨的背離，原因很多，國民黨因歷史包袱，早被定位成外來政權，再加上宣傳不力，面對民進黨無窮無盡的抹黑、誣蔑，幾乎束手無策，尤其是因為教科書的誤導，國民黨被「妖魔化」到令人難以置信的地步，這是必須先加以破除的。國民黨必須在承認過去施政的缺失下，重新思考如何建立起自己的嶄新形象，以爭取年輕選票的支持。

年輕選票向來備目為民進黨的專利，2020年蔡英文的817萬票，無疑是年輕選票大量揖注的成效，但民進黨只思利用於一時，對年輕人的訴求，如低薪問題、居住正義問題，充耳不聞，年輕人漸漸離心離德，反倒是在一無憑藉的柯文哲異軍突起後，紛紛倒向民眾黨。這對向來以老人當政為主體、而疏略了年輕族群耕耘的國民黨而言，既是一種鼓勵，也是一個警訊。民眾黨能在短短4年期間，迅速接收了大部分的年輕選票，顯見年輕族群可游移性甚高，並不是民進黨的專利，「有為者亦若是」，民眾黨可以，國民黨又何嘗不可以？但是，民眾黨究竟是如何而可以吸收到年輕選票，而國民黨就是萬萬無法跟進，這當然就是必須慎加檢討之處了，如果再因循茍且、不思急起直追，未來就是很難想像的了。

國民黨不能夠只像今年一樣，在選戰開打之後才急著推出有關年輕人福祉的方案，因為這些方案都是必須有了執政權之後，才能見到立竿見影的效果，而必須走出冷氣辦公室，與年輕人站在同一陣線上，了解年輕人的思維模式、明白年輕人的喜好與需求，惡才能夠掌握到年輕人的動脈，因勢利導，拓增自己的票源。

國民黨不能夠再故步自封，以老大哥、長者的姿態面對年輕人，而應該想方設法，去跟年輕人當朋友。「同儕效應」，永遠是「孫子兵法」或「老子兵法」所難以比擬的，必須先取得年輕人的「認同」，後勢才有可為。民進黨掌控大專校園，民眾黨以「小草」佈建高中校園，收效皆非常宏大，國民黨如果不能加以參照，校園的「兵家重鎮」一失，短則4年，晚則8年，最後必將淪為難以收拾的局面。

國民黨無須理會徒具虛名的「黨政軍退出校園」說法，而應該極力以各種軟性、活潑性、互動性，乃至知識性、時潮性、娛樂性十足的方式，舉辦各種交友、聯誼、文史、營隊、競賽的活動，吸引年輕人參加，同時必須充分利用年輕人喜愛的新興媒體，如抖音、IG，甚至仰賴網紅的助力，以奏全功；但切忌以教導、訓誨、灌輸的方式為之。這點，不但是國民黨立院團中的「戰鬥藍」，必須承擔起這個責任，就是黨中央、地方政府，都要全力為之，讓年輕的一代了解國民黨、參與國民黨的事務，唯有「認同」，包括了理性的認同與情感的認同，才能夠真正吸引年輕人。

國民黨歷來的選舉，總是「北勝而南敗」，尤其是濁水溪以南，經常是有若雷池，難以跨越。這次的選舉，加嘉義（縣市）、台南、高雄、屏東總共19個席次，竟然抱蛋而歸，不能不說是大敗虧輸的癥結。地方的缺乏耕耘，重量級的人士不肯「下放」到南部蹲點，黨中央往往「以台北看天下」，未肯傾力加以援助，疏於對南部鄉親的接觸與了解，就是最大的致命傷。國民黨應該記取韓國瑜的經驗，「一碗滷肉飯，一杯礦泉水」，竟能打破綠營的封錮30年之久的樊籬，韓國瑜能，難道國民黨除了他之外就派不出另一個人嗎？南部鄉親以人情為至上，誰能挨家挨戶，以誠心虔意與鄉親做交陪、搏感情，誰就有機會爭取到最多的民意。

古語有謂，「羅馬不是一天造成的」，選票當然也不是臨時起意、倉促救急就能夠爭取到的，不可諱言的，國民黨2024選戰的「失利」（總統既輸，立委又沒過半），原因非常多，國民黨必須深切作檢討，萬萬不能再虛應故事、草草了事了，國民黨一黨的衰事小，中華民國的存亡事大，2026轉眼即至，國民黨從今天開始，就應該要全面佈局，針對所有的缺失，作立即的修正、改革，今天不做，明日就會後悔，鳳凰浴火，為的是重開新生，期盼可以再度看到國民黨展翅高飛、鳳鳴九天的丰采。（作者為台灣師範大學國文學系退休教授）

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