2024台灣總統及立委選舉結果，民進黨賴蕭配以558.6萬票勝出，得票率40.05%；其次為國民黨侯康配467.1萬票（33.49%），再次為民眾黨柯盈配369萬票（26.46%）。從政黨支持度來看，民進黨獲得約498.1萬票占36.16%、國民黨（476.4萬票）占34.58%、民眾黨（304萬票）占22.07%。國民黨取得52位立委席次，民進黨51席，民眾黨8席，其他人士2席。總統選舉和候選人本身特質及魅力密切相關，是故政黨票更能顯示民眾對政黨政策的信任度與支持，也更應視為台灣社會對未來兩岸關係的期待。

此次民進黨賴清德勝選的得票率僅40%，民進黨更只取得36.16%政黨票，無法代表主流民意，但依台灣的選舉制度，未來4年賴清德及民進黨仍將具有主導政治與經濟的絕對權力，而賴清德在選前已表態將延續蔡英文總統的政治路線，換言之，台灣執政者未來仍將在「反中、促獨」的基礎上，繼續以「互不隸屬」的「兩國論」來定位兩岸關係。民進黨明知這就是2016年以來台海風雲緊急的根本原因，也明白以大陸對領土和主權的堅持，台獨必將引來兩岸戰爭，台灣毫無勝算，卻一直用美國屆時必會出兵相救來自我催眠，結果僅取得3成多政黨票，證明超過6成的民眾對民進黨這種「草螟弄雞公」的愚民伎倆早已看破，既不想天天提心吊膽，更不願用戰爭來決定台灣未來。

從政治現實來看，兩岸統一的主動權在大陸手上，台灣大選結果揭曉後，大陸表示此次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，也阻擋不了祖國統一的大勢。賴清德當選後，即使自認「謹慎」依循「蔡英文路線」，但兩岸沒有賴以和解的共識，長期缺乏互信，在政治、外交、軍事上未來勢必繼續針鋒相對，引爆更多衝突，讓台灣執政者疲於奔命，無法全力推動內政。

在經濟上，民進黨執政期間，包括蔡英文總統任內，認定兩岸經貿往來過於熱絡，即使台灣因此享有高額外貿順差，仍然大力支持反服貿的「太陽花運動」並採取許多限縮兩岸往來的做法，希望降低對大陸經貿的依存度；歸根究底，民進黨並不在意ECFA存廢，只是擔心背負罵名、流失選票，而不願主動提出終止。未來4年，由於大陸進入中速成長，加上美國《晶片與科技法案》對台灣電子產業出口的鉗制，在台海關係嚴峻使投資及人員往來受限的影響下，預期兩岸經貿將會明顯下降，而台灣企業即使仍可出口大陸，但若無法享受ECFA原有產品通關及關稅的優惠，現有在大陸市場的先發優勢將一去不返，也會蝕損台灣在國際經貿的關鍵聯結地位，尤其以機械、化工及關聯產業受害最大，影響眾多基層工作機會，政府必須及早籌謀。

這些年大陸對國內建設煥發自信，加速開放兩岸互通，也對台商、台胞、台生提出更多投資、工作、就學、生活的優惠，希望能讓台灣民眾從自然秀美的山川、物富民豐的生活及前瞻的科技佈局中對大陸發展有新的認識，也增進彼此交流，遺憾的是台灣反倒採取許多敵意、排擠的手段，阻礙雙方正常自然往來。2019年疫情前，來台陸客達到270萬人次，今年台灣交通部觀光署訂定1200萬人次來台觀光的目標，但若把陸客排除在外，此一目標恐怕很難達成。特別是這些年台灣僅有高科技一枝獨秀，傳統產業陷於衰退，基層民眾薪資升幅跑輸物價，生活難有改善，如果能開放更多陸客來台，不僅增加就業，也有助於減少兩岸敵意，增加理解，降低戰爭風險。

歷來發動戰爭的都是自詡聰明的領導者，賣命的卻是升鬥小民。台灣在地緣、血緣、文化上和大陸緊密相繫，大陸又是台灣經貿最大的合作夥伴，若兩岸不能和平相處，台灣發展空間將愈發限縮，這是最不理智且風險最高的政治策略，而若最後不幸走向刀兵，全台2300萬民眾就得共同承擔戰爭的苦果。領導者的責任在於引領群眾趨吉避禍、走向光明，更何況連民進黨一向倚靠的美國也明確聲明反對台獨，擔心台海開戰將使亞洲和整個世界淪於長期動盪，後果難料；因此我們要為主流民意請命，請賴清德先生在正式即位前檢視現實、認真思考，刪除或凍結台獨黨綱，調整仇中、漸獨的做法，在兩岸和平統一大局中積極為台灣人民爭取最大利益，才不會辜負民眾的信賴，成為歷史罪人。

多年疫情所造成的全球經濟震盪仍未復甦，但2024一開年除了俄烏烽火未息，巴以戰爭不斷外溢到中東其他國家，近來連朝鮮半島也不平靜，讓人更為世界經貿的前景憂心。兩岸僵局還需繫鈴人來解；選舉期間，我們看到民眾黨承接許多青年朋友的厚望，也看到國民黨與民眾黨在反台獨、反戰爭的目標上協同合作，期待各黨領導人認真體察主流民意，發揮大智慧，為下一代爭取健康成長、合作發展的時間與空間，讓台灣可以在和平中走向繁榮，以繁榮邁向統一。

（作者為台企聯榮譽會長）

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