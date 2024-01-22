選舉結束了，柯文哲未如同他聲稱的至少是第二名，最終還是「柯老三」，但也沒有如國民黨期待般被棄保。事實證明，柯在20至29歲的得票還是非常穩，約拿到5成得票。

對此，藍綠兩陣營，特別是綠營都感到不能接受。許多綠營支持者非常悲憤，在各大網路社群，特別是新平台Threads上有非常多綠營支持者崩潰言論。顯示雖然總統勝選，但以往視之為「禁臠」的年輕選票大幅落後於他們眼中「賣台」的柯文哲，使民進黨長年高唱的「天然獨」神話破功，著實讓他們不能接受。

而在藍營方面，雖然本就對年輕人不抱期待，也就不那樣受傷害，但面對任何一黨並未在國會單獨過半，未來時不時得被柯文哲要脅一事也感到無奈，有志之士更對年輕選票國民黨「幾乎沒份」感到憂心。

筆者一直認為，凡存在必有其合理性，我們可以依據對政治長年的觀察，對柯文哲前後言行不一的分析得出他不值得信賴，甚至人品卑劣的元素，但如果只停留在這種層次，恕筆者直言「真的很遜」。抱怨是無法解決問題的。藍綠如果只拿選舉期間反覆宣傳，實證上卻對年輕人沒有太大說服力的論述，繼續在未來4年唱老調，那能有多少效果？非常存疑。

以下，筆者要以列點方式，挑戰許多藍綠人士根深蒂固的想法，或許這些是我們有普遍共識的「柯文哲缺點」，但在集體懷抱虛無主義，不喜歡過度執著於某種意識形態的年輕族群眼中，可未必是缺點。

第一，柯文哲一事無成，藍綠就「有成」？

許多對柯文哲的第一個批評，是他台北市長8年一事無成，確實這或許是事實，但我們應該反問：「藍綠的中央與地方執政難道就有成？」

誠然讓中央國發會或地方研考會來列舉，大家都有很多了不起的施政成果，但請問年輕族群有感嗎？年輕人最在乎的許多議題，比方房價與低薪，請問有哪一個陣營做出有感的解決？反過來說，台灣現在面臨的大小問題，藍綠過往加起來中央地方執政幾十年，難道都不需要為這些問題的日益嚴重負責嗎？

在藍綠也都沒有年輕人有感成績，甚至有一些遺毒包袱的前提上，柯8年市長施政成績的好壞，就不可能成為年輕人決定是否挺柯的關鍵要點。

第二，柯文哲變來變去，所以就「不值得信賴」？

這也是另外一個藍綠迷思，許多人喜歡舉柯當年主張A，現在又主張完全不同的論點B，來舉證並嘲笑柯文哲，認定他不可信賴。但這一招真能得到宣傳效果嗎？實證看來，顯然效果不若藍綠期待的那般大。

原因有二，其一是年輕族群根本沒有花這麼多時間看政治新聞，當年柯主張論點A時就沒太大印象，現在柯換主張論點B，根本就沒有「柯有變」的感受。

其二，「年輕族群根本不認為一以貫之很重要」，對於一群今天追求A流行，明天可能就唾棄A流行，以活在當下為生活原則的族群來說，只要柯文哲能對於他當下主張論點B，給出一個能自圓其說的論述，那麼無論他過去的論點與論點B有多大的衝突矛盾，都不致於遭致柯在年輕族群心中的人設崩壞。

第三，柯文哲常亂說話又愛硬拗，但難道不是「直率」、「大膽」、「聰明」、「反應迅速」、「講話有人味」的表現？

筆者認為這是藍綠最需要突破的一個迷思。一個人亂說話又愛硬拗，當然是一件錯事，但同樣的也可能是「直率」、「大膽」、「聰明」、「反應迅速」的表現。

前段談到藍綠未能有讓年輕人有感的治國成果，既然如此，年輕人對既有的國家社會結構，是有一定不滿和怨氣的。在他們眼中，既有的社會主流價值就「沒有那麼神聖不可侵犯」，柯文哲的賤嘴到處侵犯，流彈掃射，自然也不那麼像是一種可惡的犯行。

更重要的，是藍綠作為建制派政黨，培養出的往往是謹言慎行的政治領袖，身旁總是有一堆幕僚替他們想「四平八穩」的論點，遇到問題時往往也想得出「漂亮的閃躲言論」，這些有效與否？有效！但過於精雕細琢，往往少了一股「直率的人味」，也不顯得「聰明」、「反應快」。

反觀柯文哲，他畢竟掌權時間短，沒有需要替台灣窘迫現狀負責的包袱，口中講出未精雕細琢，富有隨意閒聊感的發言。每有失言時，硬拗得理直氣壯。在不把任一種既定政治意識形態視為信仰，懷抱虛無主義心態的年輕族群眼中，看到的更多是「聰明」、「反應快」，甚至是看到了「真誠」、「不官腔」。而藍綠往往沒看到這個層面，不斷追打到最後僅是勝了論理的戰場，但既不顯得聰明真誠，卻顯得像是頑固大人在說教。

那麼藍綠該怎麼辦？

筆者講了這麼多，讀者可能要問：「你歌頌了柯文哲這麼多，那要如何解決掉他啊？！」筆者必須暫時學一下柯文哲的說話方式，回應：「如果我知道怎麼辦？那就是我該當藍綠高層了！」面對這樣一隻藍綠打十年還沒打倒的不死鳥，急著找出打法是不實際的。

但，雖然如此，有一個大原則還是我們該把握的，就是「不要這樣愛說教」，不要老是「用說教的態度修理柯文哲」。

年輕一代並不那麼相信有一種顛撲不破，應該永遠守護的政治意識形態原則，既然如此我們就該適度調整我們的思維，放輕鬆一點，不要老是發言像是寫論文，過度糾結邏輯的縝密性。

很多時候政治發言重點不是內容是否百分之百正確，而是從發言以及後續的交鋒中，展現出政治人物的「人味」、「聰明」、「反應靈活」、「有料」，如果這些你展現得出來，那相信你的年輕支持度低不到哪裡去的。

距離下次地方選舉還有3年，總統選舉4年，真的也還有時間，請大家好自為之了。（作者為網路媒體工作者）

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