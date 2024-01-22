台灣2024年大選隨著賴蕭配勝利而結束了，但是台灣所面臨的重大内外挑戰依然存在。選舉時為了凝聚基本盤支持的許多口號，並不能解決這些關係台灣未來的挑戰！而重中之重就是台灣與大陸的關係，不能處理好它，今後四年期間，兩岸就不可能有穩定的和平，也就没有繁榮的必要基礎，這絕不是大多數台灣人民所期望的。但是,從選後大陸和美國的官方反應看，顯示兩岸關係仍然有改善的機會，賴清德不可錯失這個機遇。

賴政權的弱勢及民心思變

當前台灣面臨許多尖銳問題，但是在三黨激烈競爭的態勢下，這次選擧不僅投票率沒有預期的衝高，反而下降到71.86%，是除了2016年外，從1996年台灣開始普選總統以來的最低，反映出許多台灣老百姓對選擧和政治人物失去信心。頼清德得票率表面占40%，但因投票率低，換算下來，民進黨在全民支持率不到29%，是自從2000年以來首次低於30%。加之民進黨在立法院失去了10席，僅剩下51席，民進黨將是一個弱勢的執政者。

對國民黨而言則是大敗！國民黨得票率33.49%，在傳統的藍營大票倉北台灣地區，除了基隆外，在台北、新北、桃園等地幾乎都輸掉了。選前國民黨喊口號要拿下中台灣，但除了南投外，在中台灣其它地區也都失敗，至於在南台灣更是大敗。然而，國民黨在立法院增加了14席，所以地方諸侯雄起，將是強枝弱幹，而且缺乏統一理念的利益集合體。因此，能不能成為有力的反對黨還是疑問。

柯文哲和民眾黨無疑是最大的赢家，民眾黨得票率26.46%，高於選前的民調，其中部分選票是從國民黨和淺綠支持者的票源中瓜分。透過這一仗也讓民眾黨站穩了根基，成為了自從2000年以後的真正第三黨。選前之夜他發揮了類似韓國瑜的魅力，支持者塞滿了凱道，唯一不同的是他的支持者普遍是年輕知識份子。

這是一個好的開始，但是第一步要做的就是抛棄「去中國化、以中國為敵」的政策，真正的表達誠意，而這個機遇期是有限的。

台灣處於美中兩個巨石之間，如果美中關係不好台灣就處於被兩個巨石擠壓，這絕不是台灣之福。如果美中關係緩和，台灣的空間將更舒適。然而，由於美國國内的對華政策兩大黨之間尚未達成共識，如果共和黨在2024美國總統大選獲勝（可能性很大），則美中這個「和平窗口」將不可避免的面臨重新檢視。因此台海的和平環境將是短暂的、不穩定的。

如果兩岸關係没有迅速和實質的突破，台灣的内外困難必將加劇。那麽，賴清德時代將是弱勢的開始，悲催的結束！

柯文哲孤家寡人能打出一片天下，當然有過人之處。他的最大優點是：理性、務實和科學態度，這是台灣政界久違的清新。此外，他希望拋棄藍綠意識形態務實解決問題，強調兩岸一家親，與大陸交流尋求最大共同利益。他的講話平實、邏輯，不好高騖遠，強調盡力而為，他不講官話、套話、大話。這方面他比其他的候選人更能打動人心。特別是年輕人和教育程度高的選民普遍投票給民眾黨，他們代表了台灣的未來。從這些角度來看，柯文哲將會是未來台灣政壇的舉足輕重的人物。

大選後大陸和美國的反應

迄今為止，中國國務院台灣事務辦公室的反應相當務實。除了強調完成國家統一的意志和堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉的基本原則之外，特别强調「與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」

1月13日，在賴清德確定勝選後，美國拜登總統發表一個明確的信息：「我們不支持台灣獨立」。自從去年11月拜習舊金山峰會後，美中在台灣問題上得到一個新的諒解：美國不支持台獨，希望北京與台北透過和平對話解決分歧。最近，更聲明不反對最終實現和平統一。

這是形勢使然，美國雖然認定中國是一個最大的競爭者或威脅，但是在經過以往六年的對中國極限施壓戰略後，發現不僅未能成功的削弱中國，反而，中國的崛起勢不可擋。在全面檢討美國的處境和挑戰後，並不希望將中國變成立即的敵人，因為美國所面臨的挑戰太多了，諸如對外：烏克蘭戰爭的膠著、中東迦沙危機的擴大、美元全球地位的下降，等等。對内：提振尖端科技和製造業、國債飆升、通貨膨脹、兩黨惡鬥、治安問题、邊境非法移民，等等。美國無力製造又一個台海危機。

而中國也認識到國家的發展須要繼續改革、創新、對外開放，而這些須要一個穩定的外部環境。時間在中國這一邊，所以中國並不需要立即解決台灣問題，只要台灣不要越過紅線。

拋棄統獨假議體 回歸發展與分配的真挑戰

台灣的現實是獨立不可能，立即統一没有條件。長期以來，藍綠政治人物浪費了太多的時間與政治資源在這個假議題上。為什麼？主要的是有利可圖。但是，壞處是明顯的，政治人物因為没有未來，就只好藉此撈錢，準備一旦有難，遠走高飛，棄台灣大多數人民於不顧。所以，就不可能規劃長遠政策，導致了缺水、缺電…，各種問題。造成台灣一般人民，特别是年輕人對未來的徬徨。

台灣的挑戰是如何提高生產力，和合理分配利益。要解決這個問題就必须要有和平的環境。今天，美國、大陸和台灣人民都渴望和平，為什麼還要用各種虛幻的口號，諸如「民主與極權的鬥爭」，來破壞和平呢？

賴清德勝利後致詞表示：「維持台海的和平穩定，是他擔任總統的重要使命。他將依照台灣的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信地和中國（中共）展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。」

這是一個好的開始，但是第一步要做的就是抛棄「去中國化、以中國為敵」的政策，真正的表達誠意，而這個機遇期是有限的。

如果兩岸關係没有迅速和實質的突破，台灣的内外困難必將加劇。那麽，賴清德時代將是弱勢的開始，悲催的結束！

（作者為中美論譠社社長）

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