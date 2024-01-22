前參謀總長劉和謙上將上個月過世，23日公祭。劉和謙是老一輩的軍人中相當有遠見的一位，對外，他研判中共海軍的發展趨勢，現在印證分毫不差；對內，他對國軍組織的變革影響深遠，現在軍隊的結構幾乎就是劉和謙擔任總長時的規畫概念。

劉和謙擔任總長時，軍隊還是軍政軍令二元化，總長權力比部長大，總長又不必去立法院備詢，媒體想接觸總長非常難，因此，只能認識總長身邊的人；劉和謙任用的海軍將領，包括高揚、高廣圻、沈方枰、李仲威、陳永康等，都是一時之選；他們與媒體打交道分寸拿捏精準，亦師亦友，我多半是用公共電話與他們聯絡，也因為常年交往與信任，至今相識逾30年。

劉和謙當時規畫軍隊組織的變革，代號「中原計畫」，全案機密，由擔任計畫次長的沈方枰負責；沈住在和平東路，師大對面，為了打探計畫內容，常去他家樓下守候，沈當然不露口風；中原案後來因劉和謙卸任總長而擱置，沈方枰當中科院長，始略說明背景。

直到黃煌雄擔任監委，費時1年，共訪問10位前後擔任國防部長與參謀總長的人士，包括劉和謙，完成《國防政策總體檢》的機密調查報告，在因緣際會下，我才了解中原案始末。為此，黃煌雄對劉和謙高度肯定，也是黃成為劉和謙治喪委員會副主委之一的原因。

前國防部長高廣圻長年受劉和謙信任，他體認到軍隊任何的組織變革，陸軍的態度最重要，因為陸軍人多，將官員額多，只要談精簡，受影響最大的就是陸軍；有一回，高廣圻跟我說，應建議唐飛與湯曜明合作，才有機會制訂國防二法，讓軍政軍令一元化。

唐飛是空軍上將，當時擔任副總長兼執行官，後升總長；湯曜明是陸軍上將，擔任陸軍總司令，而高廣圻當時是海軍少將，然已見其識見。這句話我在一個機會當面向唐飛說了，當然沒說是高廣圻的建議。以唐飛的智慧，以及前總統李登輝決心推動國防二法，軍政軍令一元化，法案在立法院順利通過，而且唐飛提國防二法草案時，明智地設定落日條款，如此，在湯曜明當參謀總長時，仍是總長大，等湯曜明當部長時，國防二法正式施行，人事與預算權都在部長手上，總長只管作戰與訓練，部長最大，總長要聽部長的。

劉和謙一直注意中共海軍上將劉華清這個人。有一回，我請作戰次長童兆陽安排搭上總長專機，劉和謙說了什麼都忘了，只記得他一直說劉華清的事，談及中共海軍建軍戰略構想，目的是要保護南海戰略資源，更重要的是向下一世紀亞洲霸權目標邁進。如今重讀，一一印證。老一輩軍人的軍事素養，令人欽佩。