民進黨勝選的傲慢開始展現出來，一是和大陸鬥，在朝野關係上也是鬥，罷免案成不成不重要，重要是鬥，拿到政治利益，500多萬投給賴蕭的台灣民眾，是寵壞及助長民進黨傲慢的幫凶。侯友宜角逐總統大位失利，選後銷假上班，卻面臨部分民眾發動罷免，臉書罷免侯友宜社團累積人數達8.4萬人，該社團積極在板橋新埔站外舉辦連署活動。一場朝野鬥爭即將展開。

罷侯團體的理由是，侯友宜獲市長百萬選票，落跑參選總統。這理由充分嗎？侯友宜表示，自己很了解新北大小事，對市政工作也很嫻熟，這段時間會加倍奉還，他必須緊盯校園工程進度，並持續完成地方大小建設。國民黨主席朱立倫表示，對民進黨的一些清算反撲，國民黨一定作萬全準備。

台灣的罷免風氣失去罷免初衷精神，陷入情緒與意識形態的糾葛中，要罷侯理由不足，淪為鬧劇一場，只會造成台灣朝野內耗，這是賴蕭勝選後可以預料的結果。

其次，勝選不謙卑而是吃人夠夠追殺到底，這是民主嗎？是外力相繼號稱自由民主的政權嗎？外力搞不清楚台灣實況，不斷被糊弄在野親中，而助長獨裁作為，是民主最大的諷刺。

再者，台灣過去多年空轉，不是沒有道理的，未來這批仇恨指數爆表之人會成為賴清德執政最大麻煩，使賴清德離不開激進勢力，也擺脫不了疑賴論的質疑。

民進黨一直擺脫不了基本教義派和仇恨值高的群眾，這是民進黨最大的危機，仇恨與對立讓台灣難以團結更難以對話，不斷內耗空轉，筆者要問，侯友宜市政表現荒腔走板嗎？得票率有低到被罷免的程度嗎？仇恨值有高到需要罷免的地步嗎？綠營若真要發動罷侯，等於要跟國民黨宣戰，可能必須要先考量賴清德才是弱勢總統，一年後會不會被國民黨發動過半的民意罷免？這些都很難說。更進一步說，罷免夾雜著對中國大陸的仇恨值，試問侯友宜會受到多大的親中指控呢？

職是之故，凡事要強調比例原則，民主政治必須有個程度底線，倘若不喜歡就可罷免，那還需要選舉嗎？沒有明確的犯罪或違法理由，只憑著感受及不喜歡就要罷侯，理由充分嗎？難道不會產生政爭或陷入空窗期嗎？罷免後會善罷甘休嗎？一個仇恨鬥爭的高度殘忍的民粹已在民進黨長期執政下更形鞏固，這是台灣的悲哀也是民主衰敗的跡象，外力所謂的民主也只不過是反中的包裝與合理化的理由。

一個靠情緒與仇恨動員的罷侯案，使台灣的朝野惡鬥又將掀開另一波的高潮，面對民進黨一黨長期執政的民粹高度動員，台灣民主的品質令人堪憂。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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