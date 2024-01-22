總統大選落幕，由號稱「務實台獨工作者」的賴清德當選，在當選感言中，他再次強調在兩岸關係上將會延續蔡總統的路線，然而，在競選過程中他甚至還說過「中華民國憲法是災難」，台獨色彩可說是再清楚不過；再加上副總統當選人蕭美琴親美的立場，所以大陸國台辦曾批評「賴蕭配」是「獨獨配」。

不論陸方的指控是否正確，可以確定的是，除非賴清德就任後對兩岸立場有重大改變，否則未來4年的兩岸關係仍是已讀不回，甚至是兵凶戰危。在雙方動武成本太高的情況下，兩岸經貿很可能就變成代罪羔羊，成為最可能被犧牲的棋子。

首先，在兩岸關係不佳的情況下，陸客來台觀光和陸生來台就學很可能持續停滯。今年3月，交通部將開放台灣旅客組團赴大陸觀光，但仍有每日2千人的限制。如果雙方願意坐下來談，兩邊的觀光客人數非常有機會大量增加，但如無法相互開放，陸方仍持續禁止陸客來台，今年交通部訂定觀光客來台人數1200萬人的目標就無法實現。

其次，自從陸方禁止陸生來台後，陸生人數大量減少，原已在台就學的少數學位生這兩年也逐漸畢業返回大陸，很快台灣的陸生將會完全消失。兩岸年輕人較沒有意識形態，容易交流，這對長遠的兩岸關係發展也非常有幫助，如果這個重要的交流管道完全中斷，將非常可惜。

當然，兩岸關係中重最要的還是經貿關係。多年來大陸市場占台灣出口約4成，占台灣進口約2成，兩岸貿易總值約占台灣對外貿易總額的3成，是台灣最大的貿易夥伴；過去幾年，台灣每年的貿易順差都超過1000億美元以上，大陸就是最大的順差來源。

但因兩岸關係緊張，陸方先是禁止部分台灣農產品輸往大陸，造成台灣農民的嚴重損失，去年4月更針對台灣禁止自陸進品的2455項商品啟動貿易壁壘調查。在正常情況下，當貿易的一方啟動貿易壁壘調查時，另一方應盡快與對方協商，讓雙方找到一個合理的解決方案。不幸的是，由於兩岸缺乏官方溝通管道，因此我方完全無法向對岸提出任何回應。蔡政府除了指責對方政治操作以外，拿不出任何對策。

去年12月中，陸方宣布調查結果認定台灣存在貿易壁壘，同時針對ECFA早收清單的12項石化產品恢復課徵2%至12%的關稅，並於今年元月1日起開始課徵。其實去年台灣石化業最大咖台塑四寶的獲利已經大幅縮水，這與RCEP逐漸生效，15個成員國之間包括石化產品的關稅逐漸調降有關。現在陸方又把台灣輸陸約25億美元價值的石化產品加徵關稅，今年我石化業者勢必面臨更大的挑戰。

今年1月初，大陸再度宣布將針對ECFA早收清單的項目，啟動未來是否要恢復課徵關稅的研究，包括機械、汽車零組件和紡織等傳統產業。由於陸方宣布的時間很接近投票日，民進黨政府仍是制式反應，指責大陸介選，但依舊找不出有效的反制措施。

2022年早收清單項目中，台灣對大陸出口總值約250億美元，未來這些產品如果全被課稅，對相關產業的出口影響巨大，而且將進一步對台灣的經濟成長、產業發展及就業人數產生顯著的衝擊。

總之，賴清德就任總統後，如果無法妥善處理兩岸關係，不但會讓兩岸關係持續惡化，更會讓兩岸經貿往來大幅下降，造成國民所得縮水、產發展業受限、就業減少與薪資停滯等諸多問題。如果真為台灣百姓著想，賴總統上任後當務之急就該設法改善兩岸關係。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）