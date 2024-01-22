新國會龍頭之戰波詭雲譎、瞬息萬變；原本表態要爭取立法院正副院長的國民黨立委傅崐萁，戲劇性地轉回支持黨中央確定的「韓江配」，使得藍營有驚無險地拆掉了一顆不確定的詭雷。另一方面，「關鍵少數」的民眾黨態度依舊搖擺不明，形勢演變彷彿總統大選時「三腳督」的延長賽，又在新國會激盪上演……。

然而，只像是一樣，實則卻不一樣。選前很清楚的是，藍白分必敗於綠，如果合則頗有勝率；但若要合，誰為老大，藍白則誰也不服誰。可選後已塵埃落定，國民黨52席雖未過半數，卻是實打實的國會最大黨，僅有8席的民眾黨自是老三無疑；白與藍或綠合雖然均能成就一方，卻不應自我膨脹到爆棚，誤把「關鍵少數」當成「實質多數」耍弄，硬想以老三吃定老大與老二。

但民眾黨儼然是以「國會改革」為包裝，非要故弄玄虛直到最後關頭才亮出底牌，很難讓人不對其產生「待價而沽」的質疑，而且這次不同於選前，只對藍營使出這招，這回是對藍綠兩方都釋出迷霧，卻分別遭到軟硬不同的釘子。

國民黨由不分區首位的韓國瑜主動出擊，以藍營明日之星的江啟臣為搭配，明快推出「韓江配」，還表示如果藍白能合，副院長可以虛位以待，充分展現進退攻守的決斷與風度。相較於藍營的尊重與誠意，民進黨則是完全不同的強勢和不屑，綠營黨團總召柯建銘根本不留情面，直指「民眾黨是沒用的8席」，還說除非白營「無條件起義來歸」，其他都免談。話都說到這個份上已幾近羞辱，民眾黨若還想與民進黨合作，那才真叫人嘆為觀止！

在立法院正副院長選舉上，表面上看有藍白合、綠白合、白投自己人、白開放自由投、正副院長分投藍綠這5種，但其實民眾黨最後能走的路已不多了。以民眾黨的創黨理念與政黨定位，乃至綠色完全執政這8年來的成敗實況而言，台灣缺的絕對是更有力、有效的監督與制衡，而不是綠營所一再訴求的穩定大局，因為那只會造成更多的貪腐與濫權，甚至失衡的民主機制、國家的危機與社會的不安。何況民眾黨自己也是在野黨，本來就應該著眼於監督制衡的強化，而非忘其本職地去穩定民進黨的大局。

三黨不過半的新國會，藍綠白三黨都不可能放任自己的立委自由投票，而造成被外在力量利益滲透的可能，新國會更是在野力量重振生機、賦予民主健全新發展的希望所寄，白綠合也許會成就某些個人，卻必然會侵蝕民眾黨的未來，藍白合才是民眾黨能夠發揮所長、拓展民意認同的正道。在兩難無法兼顧與凸顯自主性下，民眾黨最後投自己推出的人選，應該是利害相權後最智慧的抉擇。

而要跳脫藍白合不合的宿命與爛戲，已經是新國會老大的國民黨，更需要自立自強，不再受制於外力，以爭是非的氣魄取代和稀泥的陋習，讓年輕新銳出頭表現，以團結、專業、勤奮為期許，打響新國會的第一戰！

（作者為資深媒體人）