鴻海創辦人郭台銘在大選前神隱，選後露面卻沒有針對民進黨又上架發表任何評論，更沒有對上百位為他連署而捲進官司的支持者表達關懷，反而豪氣萬千說要培育下一代年輕人、弘揚家風。只是一個誠信破產的商人，光靠砸錢是改變不了其不堪的歷史定位的。

郭台銘兩度參與國民黨總統初選，兩次落敗都願賭不服輸。這次總統大選更是誠信崩盤，臉書只發文支持侯友宜一天，旋即翻天覆地攪亂國民黨選情，先是運作挺郭中常委發動換侯不成，再與柯文哲眉來眼去糾纏。柯發覺不對勁閃得遠遠的，郭就發動連署，並如願過關。

郭不斷自抬身價，「下架民進黨」口號喊得震天價響，還痛批民進黨官員「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。」合理化其背信行為，以遮掩他的投機心態。他心知獨立參選絕對選不上，即使連署通過卻又立即棄選，燃燒完支持者的熱情就棄若敝屣，其中還包括過年得吃牢飯的國民黨籍屏東縣議長周典論。

投票前幾天，趙少康喊話郭台銘，要做英雄、做梟雄、做狗熊就在這幾天，歷史會給定位。趙喊出藍營心聲，因三腳督的緊繃選情下，如果郭力挺「侯康配」，選情或許有轉機，無奈郭選擇神隱不表態。

大選揭曉，郭台銘既沒做英雄，也不配當梟雄，成了什麼樣的人，歷史已給了最不堪的評斷。民進黨沒被下架，郭卻沒有一絲絲背信的愧疚感，對支持他而官司纏身者也沒一句關懷，反而在出席世界郭氏宗親總會活動中，侃侃而談希望培育下一代年輕人，似乎這場選舉船過水無痕，與他全然無關，真是何其諷刺！