台灣的總統大選剛落幕，賴清德勝選讓各方對台海情勢產生高度不確定感。美國拜登總統第一時間先說「不支持台獨」，隨即並派代表團來台與三黨領袖會晤，確保台灣不會單方面試圖改變現狀。然而，對台海、乃至於印太地區的最大未知數即將在美國上演，今年11月美國總統大選的結果是否會衝擊現行國際秩序，備受關注。

此次美國大選，尋求捲土重來的前總統川普所向披靡，佛州州長已宣布退選，美國前駐聯合國大使海利仍在做最後奮戰。由於各項民調結果川普都碾壓其他對手，再加上黨內高知識分子轉向支持，川普預計將能贏得共和黨提名，在11月的總統大選再次和拜登競爭。

川普眼前的最大障礙並非政治，而是他涉及的司法案件，這也成了共和黨的最大隱憂。民調雖顯示他是唯一能擊敗拜登的共和黨提名人，但倘若最高法院裁決他不能被列在選票或遭判刑而無法參選，不僅會讓美國已嚴重的社會對立更加惡化，亦將讓拜登輕鬆連任。

川普的「美國優先」路線曾攪亂國際社會，讓諸多美國盟友措手不及，更是仍持續進行中的美中貿易戰推手。曾任其國安顧問的波頓曾說過，川普以筆尖比喻台灣，顯示他對台灣的重要性不夠了解。更重要的是，他的「交易型」性格被認為是台海風險的最大變數，隨時可以為了與中國大陸國家主席習近平打交道而犧牲台灣。

美國智庫學者葛來儀近日貼文，提醒台灣要「當心」川普勝選後的可能變化，因為其不按牌理出牌的善變性格將顛覆目前的印太秩序，連帶也會影響台海情勢走向及台美互動。川普曾多次批評拜登的台海政策，及處理俄烏戰爭與以哈衝突的方式，更曾說自己與習近平的關係很好。

顯然，川普若重返白宮，現在的美中關係勢將重啟，必會波及台海。他跟習近平都是控制慾望極強的領導人，亦都負有恢復國家榮光的使命感，兩強相撞的後果實難預料，恐怕不是各國所樂見。

下任台灣總統賴清德的台獨色彩已為台海帶來不確定性，中共此時應是在等待他的就職演說來決定下一步的行動。賴雖能像蔡英文一樣倚靠美國的軍事後盾，卻不能不預先防範川普當選對台海風險的可能衝擊。

馬英九政府的國安會祕書長蘇起日前提到兩岸和戰的9套劇本，認為在兩岸「鬥、拖、和」3個選項中，台灣只能選「和」，既鬥不過中共，也無法拖下去。只不過，美中共管台海已經是現在進行式，台海主導權並不在賴清德手上，而是看美中較量。拜登仍希望成為台海的仲裁者，甚至承諾會軍事保護台灣，但川普恐怕不會有相同的想法，若賴清德屆時缺乏可替代的備案，對我國國家安全的影響必將難以估計。

川普曾攪亂國際政治4年，一切以美國利益為最優先，不惜打破二戰以來的民主陣營框架，餘波仍持續影響至今。如果他當選，台灣是要擴大對美軍購以爭取他的支持，亦或是主動為台海降溫以確保自身利益不受其主觀意識的影響，就在賴清德的一念之間。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）