2024大選，民進黨延續中央執政、國民黨在國會取得多數、民眾黨獲得關鍵少數和確立中型政黨地位。2016至2024年民進黨一黨獨大的格局徹底瓦解，綠營雖勝但頹勢盡顯。

以整體格局來看，綠營雖然仍握有中央執政大權，但在地方、國會都是少數；藍營政黨輪替的目標失利，卻可透過地方政府和國會優勢來進行制衡；白營只有8席立委，但擁有讓誰過半的能耐，而柯文哲和民眾黨獲得的300多萬、2成多的支持率，更預告2026選舉有龐大潛力。

就目前來說，賴清德在520正式就任前，還有相當的時間籌組內閣，因此綠營目前重心主要放在黨務人事重整和建構社群，前者包括任命高聲量的王義川和吳崢接管政策會和新聞部，後者則是黨公職、KOL大舉經營Threads。很明確的，就是要針對2024選戰中新媒體的弱勢進行補強。

至於白營，則由於將敗選與落居老三的原因僅定調為年輕人投票率低或民調失準，並未進一步深層論述，調整黨的戰略方向、擴大票源。但同時卻把握選舉末期展現的空戰動員能力，從北到南舉辦實體活動，展現小草魂，向外界宣告人心未因敗選散去，並進一步針對組織能力差的劣勢來補強。

根據民眾黨官方統計，選後1周入黨超過7千人，8成多是20至50歲的青壯世代，黨員增幅達3成。黨部更舉辦里長訓練營，顯然要將2024取得的戰果和群眾基礎，在2026轉化為具體的公職，強化政黨基礎。

國民黨目前則隨著朱立倫續留黨主席，「韓江配」搭檔選立法院正副院長，反倒展現這幾屆選後難得的穩定團結局面。針對總統敗選原因，初步檢討報告歸責於藍白合未成、兩岸論述及下架貪腐訴求不敵國家機器與南部大輸等3個主要原因，並開始巡迴茶會來聽取地方、基層心聲，作為檢討反省改革的重要依據。

雖然說，政治局面穩住了，新進的青壯派立委也著實令人期待戰力表現，勢必會展現強而有力的國會監督，但整體來說，目前國民黨仍應就敗選原因，包括民調顯示的失去中間、青年世代支持，以及南部選民不青睞等有所改革。

對中間、青年世代來說，投票行為高度取向於政策議題和世代價值，這部分確實可以透過新進年輕立委來獲得改善。因此最艱鉅的任務，其實是爭取南部選民的支持。

首先就得面對，由於長期地方選舉失利，缺少政務官的培育管道，因此國民黨相當缺乏了解南部縣市實際政務的人才庫，只能靠民代或少數學者苦撐，這也直接導致在地方、全國選舉時，南部的政策質量難以和綠營拚比。

因此國民黨其實應考慮率各政黨之先，設立南部智庫，提供政策議題量能，在這兩年強化對綠營南部執政縣市的監督力度，以及為2028大選準備通盤的南部政策。否則在民眾黨強力競逐北部票源，南部票源又無法拓展的情況下，全國大選將一而再、再而三面臨相同困境。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）