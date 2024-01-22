台灣經濟究竟好不好，是言人人殊的問題，尤其在政治分裂、貧富差距擴大，有錢人更有錢、窮人更窮的同溫層社會，對同樣的經濟數據往往有不同的感知與判斷，這個問題沒有標準答案。但國家治理不能單憑感覺，尤其經濟、財政、金融政策需要理性，需依賴數據與工具。選舉已經結束，民進黨至少將繼續執政4年，必須誠實面對經濟數據並理性決策。

超編特別預算 財政失控

台灣經濟基本面並不差，外匯存底世界第6，GDP總量全球第21，人均GPP全球第14，去年出口全球第17，股市總市值全球第14，財經網站Insider Monkey去年底公布「全世界最富裕20國」，台灣排名第12。台灣半導體產業總產值全球第2，其中晶圓代工、IC封測代工產值全球第1，IC設計產值世界第2。美國國務卿布林肯評論台灣選舉結果時稱，台灣是先進半導體主要生產地，「這就是為何這麼多國家重視維持台海和平、維持穩定」，台灣經濟成為國家安全的有力保障。

從1950到2023年，70餘年間台灣GDP年均成長率10%以上，政府「藏富於民」的政經戰略讓民間累積財富，企業活力十足，政府稅收寬裕，但這不表示執政黨可以率性而為。拉丁美洲的委內瑞拉盛產石油，曾經是富裕繁榮的國家，但1999年採社會主義超福利政策，不到20年就淪為失敗國家，嚴重的通膨迫使百萬人逃往國外，形成人道災難，台灣需引以為鑑，不但國家方向不能出錯，更要縝密、理性處理經濟問題。

當前有5個經濟警訊，需要誠實面對。首要是財政紀律廢弛，過去7年蔡政府超編特別預算，實際舉債1兆936億餘元，勞保及台電、中油出現嚴重虧損。勞保若要避免2028年破產，政府每年至少要撥補1000億到1500億元；台電連續2年虧損總額達5460億元，也需要政府貼補；中油若持續虧損也得政府補貼。所幸過去幾年出口暢旺、股市繁榮，歲收連年超徵，財政仍能應付，但未來幾年經濟看壞，失控的財政紀律會讓台灣走上委內瑞拉覆轍，須及早防範。

第二是出口衰退，尤其對陸（港）出口大幅衰退，對美出口雖增加，但不足以彌補對陸（港）出口的減少，尤其大陸是台灣貿易順差主要來源，2022年高達1565億美元，顯見大陸才是台灣經濟壓艙石，而非美國。但在兩岸關係惡化、大陸經濟成長趨緩、美國對中去風險「友岸外包」3因素干擾下，台灣對陸（港）出口與貿易順差均將持續衰退，台灣經濟很難看好。

兩岸關係惡化 雪上加霜

第三是低薪、高通膨，造成薪水階級實質所得減少。去年前10個月全時受僱員工每月經常性薪資平均47992元，較上年同期增加2.67%，總薪資增加1.71%，去除物價因素後實質經常性薪資年增0.25%，實質總薪資年減0.69%，代表薪水階級購買力降低，日子過得更辛苦。年輕人低薪、高房價的問題是今年選戰年輕人「棄賴保柯」的主因。

第四在服務業國際化程度不足，附加價值率長期下滑，從2002年的69.2%下降到2022年的68.3%；服務貿易競爭力不足，2022年全球服貿輸出總額成長15%，台灣卻下降，服貿進出口金額在亞洲四小龍中排名最後。服務業長期不振是低薪困境的主因，主要是市場保護與管制措施所造成，政府須改弦易轍對外開放市場，管制鬆綁，吸引全球人才與資金進入。

第五是產業空洞化、荷蘭病問題。台灣雖加入WTO，但與重要國家簽貿易協定並不順利，目前僅紐西蘭、新加坡兩國，與美國的「台美21世紀貿易倡議」僅涉及市場開放與貿易規範，並無關稅減讓。台灣無緣加入RCEP，簽署CPTPP並不樂觀，隨著兩岸關係惡化，台灣非高科技產品出口得不到關稅減讓，將迫使更多製造業外移，形成產業空洞化問題。半導體成為台灣唯一強項，荷蘭病會造成台灣經濟社會的大難題。

兩岸關係惡化只會讓台灣出口衰退、稅收減少、外資卻步、產業空洞化、社會發展失衡，下任總統賴清德需以委內瑞拉為鑑，帶領台灣走向正確方向。