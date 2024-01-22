2024雖然沒有政黨輪替，但過去8年甚囂塵上的「抗中保台」聲浪已經不在，侯友宜主張「合乎憲法的九二共識」，柯文哲承認「修法前大陸地區是中華民國領土」，就連「務實台獨」的賴清德總統當選人，也改口「台灣不用再宣布獨立」。為何短短8年，年輕人不再「天然獨」？

回顧歷史，要說年輕世代的一致性，就是「反抗威權」，馬英九執政時，威權是要促進兩岸交流的國民黨，換到蔡英文執政，威權成為台獨「敢說不敢做」的民進黨。賴清德大選論述「維持現狀就是台灣獨立，不用再宣布獨立」，等於是把過去數十年的台獨運動當作一場笑話，台灣人民看在眼裡，怎麼能不心寒？

當然，看破民進黨的手腳，不代表喜歡中國共產黨，台灣人民希望「兩岸和平」，但又排斥「親中」或者「傾中」，這其實是有點矛盾的。一個能夠促進兩岸和平的執政黨，必然是跟中共比較友善，也就是中共比較希望勝選的政黨。

另一方面，「內心墨綠」的柯文哲，承認在修法前「大陸地區是中華民國的領土」，這是「兩岸同屬中華民國」，無論如何不算台獨。從柯文哲依然得到絕大多數年輕族群的支持，證明「一中原則」並不是年輕世代的票房毒藥。

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