立法院即將在年前換屆，而政權移轉與總統交接也將在520完成，在此政權變動過渡之際，許多爭議性很高的政策將受到更嚴格的檢驗，特別是關乎民生與產業發展的能源政策。

蔡政府凡事宣稱實踐美國的自由市場和民主制度，但搞起能源政策跟產業發展卻沿襲了「威權民主」：乾綱獨斷、大權在握、意識形態治國，絲毫不顧及自由市場鼓勵競爭的原則，而民間中小企業也無法置喙。

台灣雖然號稱是民主政治/自由市場，但用在能源政策和能源產業似乎也有些格格不入。政府缺乏能源專業特別顯現在新興的再生能源體系，如氫能、地熱、流體電池等不符合熱力學原理的技術，在媒體和政府的大內宣下，儼然成為明日救世主，顯得格外諷刺。

首先，台灣本島除了部分燃料及油品市場有民間台塑集團參與之外，基本上全由政府和國有企業中油所壟斷，故不論是宏觀或微觀的能源政策均為政府所掌握。近年來，雖然政府大力推動綠能政策，除了特定組織如台電、中油以外，基本上格局沒有太大的改變。

近年來，非核家園和風光電等綠能政策當道，宏觀政策的力道完全輾壓了自由市場的發展空間，形成極度扭曲、非專業當道的奇特產業結構！而公民營企業蹭政府的預算屢見不解，如離岸風電、海陸光電擴張，和最離譜的軍事機構大量「種光電」的奇特現象。

多年以來，台灣的能源政策沿襲著兩蔣時代傳統的思維，只有宏觀政治掛帥的供需策略但幾無微觀產業面和市場面的著墨（除了配合政策的再生能源外），故「意識形態擺中央、專業放兩旁」，能源產業中產官學各界充斥著政治/經管等文科專業人士，唯缺機械、化工、生態環境等相關領域具有實務經驗的專業人士，宏觀/微觀的策略錯亂在此顯得特別明顯。

拿近來當紅的氫能來說，全球瘋氫能，包括燃料電池、能存儲技術、直接或混合燃燒等。中國大陸最是積極，德國也大力推動，唯資本市場的美國進度較慢。氫能是一個規模掛帥、技術及資源導向的產業，台灣盲從發展氫能是個典型的投機手段。政府不計任何利害及客觀條件，盲目推動不具優勢的產業就只是意識形態的操弄！

氫能是一種物理能（光風）、化學能交替轉化、應用的體系，其重要的條件在於「用多餘的物理能轉化成化學能」，不但有利於運輸與存儲，更能提升能源使用效率。日本政府和產業耕耘氫能技術近半世紀，最近才有些產業應用的突破和曙光；而反觀中國大陸，某些地區因地廣人稀（內蒙、新疆、東北等）適合種電和輸電，氫能轉化成為關鍵的能源地標，小國（如台灣）就只能望洋興嘆而已！

蔡政府雖也曾經大力推動可再生和非核能源產業的開發政策，但內容空洞、執行方案也未明，如今任期屆滿但執行績效不佳。在立委換屆、政權移轉移交、天氣顯得格外最濕冷之際，來討論能源政策感覺就像「羅刹海市」的重現：看得到但吃不著！更奇怪的是民營電場年年都賺錢，台電卻是年年都虧錢！但政府卻不作為，甚至束手無策！

台灣不遺餘力推展資訊科技的發展，卻輕忽巨幅用電量的需求和能源政策未配合，特別是當紅的但「極」高度耗能的人工智能、邊緣計算、大型數據庫等，在高津貼、扭曲的電價政策下，高談民主/自由市場會不會太沉重！環視賴清德和民進黨團隊，並無能源專業人士，我們不禁要為未來4年能源政策捏一把冷汗！

（作者為國立陽明交通大學科管所 退休教授）

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