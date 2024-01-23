近日川普強勢回歸，黨內聲量如日中天，其他候選人紛紛打退堂鼓，共和黨幾乎已經是定於一尊，總統候選人已非川普莫屬。

雖然川普也年近80，但與大他四歲、高壽81歲的拜登比較起來，川普不但活力充沛，戰鬥力還特強，最可怕的是，他忍受了四年的憋屈，無處發洩，當選後必然會像火山一樣，立刻爆發出來。

一向狂妄自大、不把任何人看在眼裡的川普，一旦當選，他極有可能會做以下這幾件事：

對國內而言，他會毫不留情地對他的政治仇人展開追殺。曾經背叛過他、在國會聽證會搜集他在國會暴亂涉案程度的兩黨國會議員，尤其是同黨的同志，大概很難躲過他的挾怨報復。

其次，他所煽動起來的白人至上主義民粹，將會對所有的非白人種族採取更強硬的敵對立場，未來的種族歧視現象會更形嚴重。他對無證的非法移民最是深惡痛絕。民主黨為了維護所謂的「人權」，在民主黨執政的城市，如洛杉磯市與紐約市，收容了許多非法移民，造成當地的經濟負擔與治安紛亂。川普一旦當選，極有可能會立刻將這些非法移民全部驅逐出境，讓他們自生自滅或順原路回到他們自己的老家。

對國外而言，他已經侈言他有能力一個月內結束俄烏戰爭、以巴戰爭。方法很簡單，就是用停止軍援逼著澤倫斯基同意，割地止戰、將烏東地區劃入俄羅斯領土。如此一來俄烏戰爭立刻結束。他說不定還能拿到諾貝爾和平獎。

由於川普的女婿就是猶太人，他與以色列關係密切，自然有辦法要求以色列總理接受巴勒斯坦人建國的既成事實，讓出屯墾區歸還巴勒斯坦人、畫出新的國界。否則他會在聯合國安理會上放棄支持以色列，任由其他國家指責以色列正在進行種族滅絕，復刻當年猶太人被納粹黨種族滅絕的歷史悲劇。以色列一旦失去美國這個靠山，在國際上孤立無援，豈敢再與阿拉伯世界與英美除外的第三世界為敵？

最令人憂心的是，美國政府對台海逐日升高的衝突，已經開始設法明哲保身。除了搬出聯合國決議案說台灣地位未定外，還聲稱兩岸的未來應由「兩岸人民共同決定」。這句話就表明了美國不想在強勢而且團結的中國14億人口與僅佔台灣人口不到3成的台獨勢力中間選邊站，更不敢把航母群繼續擺在台灣海峽中間當肉牆。萬一台海戰爭爆發，這些航母群根本無法抵擋共軍中程飛彈、無人機與無人潛艇的猛烈攻擊，只能遠遠躲在台灣東部太平洋，隔岸觀火。

一再把「讓美國再次偉大」當成競選口號的川普，心裡自然十分清楚：想要讓美國再次偉大，就是得先安內再攘外；先把美國國內的非法移民清乾淨，再把中國當假想敵，撤走美商在中國投資，強迫已經設置在中國的美國生產製造工廠移回美國本土，除了增加國內就業機會外，還能與中國劃清界線。川普當選後，他的反中態度，會比拜登還更猛烈，否則得不到國內白人至上主義者的支持。但也僅限於升高中美貿易壁壘，不可能用武力來實踐。

對美國最重要的半導體工業，美國政府已經取得先機，誘使台積電到美國、日本等地設廠。台灣已經變成了「雞肋」：食之無味棄之可惜，對美國的最大利益而言，台積電已經變成無關宏旨。美國為了保護自己國內的經濟與安全，除了嘴巴繼續喊反中抗中外，實際上並沒有必要為了保護台積電工廠而與強大的中國為敵。

因此，我個人認為，一旦川普贏得大選走馬上任，他會將所有的精力放在如何讓美國再次富有強大，而盡可能避免重蹈拜登覆轍：派兵參與各緊張地區的戰爭，終至難以抽腿的窘境；反而會力促各地戰火止息，避免美國捲入戰爭。如此一來，俄烏戰爭、以巴戰爭、台海戰爭，都會在美國明哲保身、袖手旁觀的態度下，由俄烏、以巴、台海等三大火藥庫敵對雙方用和談的方式，包括割地合併、人民投票決定等方式解決紛爭，最能符合美國的最大利益，反而避免了第三次世界大戰發生的可能。

（作者為作家）

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