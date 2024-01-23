民主進步黨籍總統當選人賴清德在1月13日當選之夜，針對未來兩岸走向表示：在對等尊嚴前提下，會採取用「交流取代圍堵，對話取代對抗」，自信地和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標」。賴清德說得很好，但要實際做到，就必須要徹底改變，畢竟「對話」要互信基礎 「交流」需善意措施！

首先，就「對話」而言，自2016年5月20日民進黨執政後，由於堅決不承認「九二共識」，再加上仍然執行「台獨黨綱」，被中國大陸認為是破壞兩岸政治互信基礎，使得雙方關係惡化，「對話」管道中斷，包括海基、海協兩會聯繫中止、陸委會與國台辦建立電話熱線中斷、已簽署並實施的21項（已簽署23項協議，21項協議生效實施，2項未生效）協議執行亦不順暢。

過去在2008至2016年中國國民黨執政時期，兩岸對話的基礎是「九二共識」，而過去7年多執政的民進黨不承認「九二共識」，又找不到與大陸「對話」的互信基礎，導致兩岸關係陷於緊張狀態。如果在今年5月20日賴清德就職後，仍然走當前的民進黨路線，那雙方「對話」根本不可能實現！

另一方面，民進黨若仍堅持「台獨黨綱」，那雙方「對話」也根本行不通。中國大陸於2005年3月14日通過「反分裂國家法」，在三種情況下，得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權與領土完成」，包括：「台灣從中國分裂出去的事實、發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變、以及和平統一的可能性完全喪失」。

「台獨黨綱」明顯地會造成「台灣從中國分裂出去的事實」，與「反分裂國家法」根本水火不容，若民進黨仍堅持「台獨黨綱」，再加上賴清德說自己是「務實的台獨工作者」，這些如果在賴清德就職後沒有徹底改變，那兩岸怎麼會有重啟「對話」的可能性！

其次，就「交流」而言，由於過去幾年因COVID-19疫情緣故，民進黨政府對兩岸交流採取許多限制性措施，包括航班、航點的減少（疫情期間僅剩北京、上海、廈門與成都）、人員往來的限制、尤其是大陸參訪團申請來台，幾乎都以沒有必要性與急迫性為由而不予核准！

如今疫情已趨緩，目前民進黨政府的兩岸交流限制性措施仍然沒有取消，如果賴清德就職後，繼續遵循當前民進黨政府的路線，沒有釋出善意措施，恢復疫情前的交流水準，那雙方如何能以「交流取代圍堵」！

總而言之，賴清德總統當選人若真心要以「交流取代圍堵，對話取代對抗」，就必須要在就職後，釋出善意，恢復到疫情前、甚至在中國國民黨執政時期的交流措施，那雙方才有可能以「交流取代圍堵」；另一方面，必須建立與大陸對話的互信基礎，當前承認「九二共識」、放棄「台獨黨綱」是最佳的兩岸互信基礎，如果賴清德在就職後都做不到，只有儘快發揮大智慧，透過各種管道與大陸溝通，達成雙方新的政治互信基礎，如此兩岸才有可能以「對話取代對抗」！

（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※