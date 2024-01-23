總統大選結束後，許多國家媒體說民進黨「抗中」路線獲得台灣人民的支持，不過事實上多數民眾是希望民進黨下台，而且這個多數比民進黨的「多數」還多了兩百多萬票。所以，這次投票的結果並沒有充分反映多數民眾的意願，一般人是把原因歸咎在藍白不合。然而真正問題出在投票制度。

要避免選出少數總統，並且保證總統擁有多數民意的支持，最簡單的方法就是法國所實施新的兩輪投票制，另外巴西、芬蘭、波蘭、奧地利，以及美國所稱讚的「民主烏克蘭」等，都實施總統兩輪投票制，這種選制設計是經過實驗深思熟慮的結果。

其規定是，當沒有一位總統候選人得票率超過半數時，就由排名第1和第2的人進行第二輪的投票，如此就可選出超過一半票數的多數總統。兩輪投票的特點在於排除了政黨私下協調扭曲了多數民意的問題。由於每一個政黨都有主體的利益考慮，也都認為自己有把握贏得選舉，即使在民調中落後的候選人，也會認為可以把民調拉上來，或者乾脆認為民調不準確，因此要讓他們合作共同推出一個候選人，是非常困難的。這種情況很容易產生少數總統，就是技術性的選舉勝利。兩輪投票制不在乎政黨之間一開始是否合作，民眾投票會決定他們的主次。

以這一次總統大選為例，侯友宜和柯文哲協調多次，弄得兩邊的支持者焦慮不安，整合失敗主要是柯文哲認為他的民調是領先的。兩輪投票制就可以免除這種問題，不需要爭論，不需要焦慮，各自努力便是。暫時排第一的候選人陣營也不需花心思破壞其他候選人的合作，所有勾心鬥角造成社會人心不安的因素都可以免除，因為最後都是由選民來決定。

柯文哲是同意藍白合的，只是不信民調而已。在兩輪投票制下，柯文哲有了清楚的答案，自然支持排名第二的侯友宜。柯文哲有沒有可能支持排名第1的賴清德呢？他可以這麼做，可是在現實政治中的可能性很低。因為在競選過程中，他的主要訴求就是政黨輪替，支持賴清德等於違反它本身的基本訴求，等於出賣支持者，喪失政治基礎。

更何況民眾黨已經有8個國會席次了，藍白合可以讓柯文哲更上層樓，而又不擔心民眾黨被吸納掉。選前民調又都指出，藍白合的勝算是百分之百，絕對可以大贏賴清德。而且總統藍白合，國會也必然藍白合，就有了穩定的多數，保證實施多數民意期待的政策，這才是民主的勝利。

另一方面，少數總統的缺點非常清楚。以陳水扁為例，少數總統很容易走偏鋒，刺激兩岸對立，煽動民粹情緒，作為集中權力的手段。這種施政不僅把民眾弄得精疲力竭，也幾次把兩岸推向戰爭的邊緣。少數總統賴清德的台獨立場比蔡英文更鮮明，必然會走向台獨的偏鋒。這完全不是多數民意的選擇。這是失敗的總統，更是失敗的民主。

現在藍營取得國會的多數，年輕能幹的泛藍議員需要設定議題，透過主導政治改革建立政治領導地位。我建議兩大改革方向：一是確定國會的調查權，勇敢查弊，清除民進黨政府的腐敗和專權，追究責任。二就是推動修法，實施兩輪投票制，讓台灣的民主更成熟，主流民意更能夠落實在選舉的結果上。

少數總統的勝利是多數民主的失敗，多數總統的勝利，才是多數民主的勝利，並實施多數民意的政策。這項選制改革應該義無反顧地推動，成為台灣民主運動的新方向。

（作者為資深媒體人）