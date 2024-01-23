日前有機會在一場大型餐會上，與眾多在不同行業及公私領域表現優異的年輕朋友們互動交流，聆聽他們對於跨國與本土關注議題之廣泛，以及理想與勇於親身實踐之熱忱，精彩的故事讓我對台灣世代交替的信心增強許多。

然而我也赫然覺得，甫結束的總統大選，幾乎不在他們的雷達屏幕上，我所念茲在茲，認為未來4年會對台灣產生巨大影響的強權板塊變化與區域地緣政治，似乎沒有喚起他們的注意。

外國的政治觀察家看台灣年初的大選，一定饒富興趣。第一次實質的三角選舉，在「民主與威權」及「戰爭與和平」的傳統選戰論述軸線之外，生出了「民粹反建制」的選項。台灣選民對各種可能形塑投票行為的外部力量之反應，年輕族群對於選舉過程與結果的影響，樣樣都可記筆記。

選舉結果僅有40%得票的總統以及3黨席次不過半的國會，「雙少數」的民進黨如何處理未來府院的協調與攻防，絕對是政治系教授可以傳講分析的經典材料。

觀選結束就離境的外國友人與媒體，可以撰寫台灣嘉年華式的民主典範，但是住在台灣的人民，就要務實地面對選舉結果所可能衍生的各種挑戰。我在選後對外國媒體只說了兩個字：Buckle Up（繫緊安全帶），因為擺在眼前的飛行有亂流，航行有暗礁。

民進黨的連續3次執政，不可完全視為蔡英文政策路線的再版，畢竟賴清德的過往政治立場、決策處事性格，以及在民進黨執政8年後仍可為其所用的國安團隊，不可能一成不變。

總統大選前的「現狀」，已經是中美在印太地區的強力對抗，兩岸斷絕的官方溝通管道，美國對台灣經濟產業布局以及建軍備戰重心的強勢指導，人民解放軍環繞台灣周邊實施「戰備警巡」的常態化，以及核能電廠全部關閉的迫在眉睫，「現狀」如何維持，有沒有可能維持，答案呼之欲出。

美國將在今年11月舉行總統大選，其結果將會再次牽動美中台三組雙邊關係的變化。川普捲土重來，竟能在民調上普遍勝過現任的拜登總統，在共和黨內輾壓所有的競爭對手，不得不讓人特別關注未來10個月的美國選情發展。

川普在總統卸任前，曾經對其4年任期內沒有發動海外戰爭感到自豪。拜登總統在俄羅斯全面入侵烏克蘭伊始，即表明不會派遣美軍進入烏克蘭參戰。無論美國大選最終結果如何，台灣面對大陸軍事脅迫與動武的可能，既不能浪漫地期待「我川威武」，也不能認定拜登必然出兵。但可以確定的是，美國會緊盯我們的國防預算、建軍備戰與後備動員。

倘若台海情勢沒有重大變化，北京可能會在美國下任總統選出後，再針對未來4年的中美戰略競爭態勢進行綜合評估。然而，台灣在此之前，必須要有智慧主動維繫和平與穩定，不讓台海問題成為美國總統大選辯論的焦點。

民進黨再次贏得總統大選，是否意味著台灣多數民眾期待兩岸繼續4年不接觸、不談判、不妥協、不減壓、不降溫、不退燒？抑或大多數人民的期待，其實並非如此？

任何兩個國家，即使是軍事同盟，國家利益也不可能完全一致。台灣的生存與發展利益，不完全等於美國在西太平洋的利益。更何況美國如何看待其印太利益，現在的拜登政府與可能重返白宮的川普也可能大相逕庭。因此，我們除了密切關注美國總統選情變化，也要先期預估不同選舉結果對中美關係的衝擊。

台灣在「美中台2024」這一局，必須思考是否將兩岸關係完全寄放在台美關係之中，讓中美兩大強權去爭奪對台灣命運的主導權與主動權。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）