又一國對華免簽了！開年1月2日，泰國總理賽塔在曼谷表示，泰國將自今年3月1日起對中國公民實施永久免簽政策。

泰國，是中國人出國旅遊最多的目的地之一，常年蟬聯除大中華區以外國人最愛去的旅遊目的地榜首。

旖旎的熱帶風光、神秘的人妖文化和相對便宜的物價，每年都吸引大量的中國人前往泰國旅遊。

如今，曾一度被視為永遠不可能對華免簽之地的泰國，竟然就這麼免簽了，幸福來得就是這麼突然！

中泰永久互相免簽，其背後離不開兩國之間多年的交流與合作。近年來，中國已經成為泰國最大的貿易夥伴和主要的投資來源地之一，越來越多的華人老闆功不可沒。

大陸遊客出境旅遊目的地排名（來源：地球知識局公眾號）

●中國人在泰國投資什麼產業？

中國與東南亞地區一衣帶水，山水相連，自古以來就有大量華人到東南亞地區討生活。

泰國基本位於東南亞地區中心位置，離中國也比較近，便於物資運輸和人員往來。

天時地利都有，泰國也自然成為華人最早進入東南亞的國家之一，早在1000年前就有華人進入泰國。現在這些華人後裔，已經基本融入泰國，一般認為泰國華人群體有約900萬人，是泰國規模最大的少數族裔群體。

泰國分佈的大量華人，也增加了兩國人民的親近感，泰國的詩琳通公主可能是當今世界上漢語最為流利的外國王室成員了。

具體到現代泰國本身的情況，其區位優勢明顯，社會總體較為穩定，政策透明度和貿易自由化程度較高，營商環境開放包容，目前是東盟第二大經濟體。

近年來，在「一帶一路」倡議推動下，中資企業投資泰國的熱情不斷升高：2019年中國就是泰國最大的投資來源國；2022年-2023年，中國再次成為泰國最大投資來源國。

中企在泰國擁有大量的投資工廠，中國投資者貢獻最大的前5個行業是：輪胎及橡膠製品生產、機動車及配件製造、鋼鐵製造、房地產和發配電項目，共101個項目，總投資135.7億泰銖。

尤其是汽車行業，泰國號稱「亞洲汽車樞紐」，也是中國電動車企業進軍東南亞市場的「橋頭堡」，比亞迪、長城汽車、哪吒汽車、廣汽埃安和上汽集團等中國汽車製造商都在泰國進行了投資。

泰國自身也是東南亞地區最大的電動汽車市場，泰國政府專門成立「國家電動汽車政策委員會」，致力於推動新一代汽車產業的發展，努力將汽車產業政策與環保政策相接軌。

據相關數據統計，2023年中系純電動汽車市場份額有望從2022年的78%增至85%。當然，傳統的日系燃油車仍然統治著泰國的汽車市場，中國電動車正在與日系車爭奪東南亞市場。

中國電動車正在與日系車爭奪東南亞市場。（來源：地球知識局）

截至2021年底，在中國駐泰國大使館經商處備案的中國對泰投資企業共計532家，經營範圍涉及製造、貿易、工程建設、銀行、保險、運輸、醫藥、媒體、旅遊服務等領域，除少數大型國有企業外，多數是中小型企業。

中資企業在泰國的投資經營，不僅帶動了兩國經貿合作，還助力當地的就業，促進中泰經貿關係的進一步深化。

●更進一步，深度合作

為了更好地促進中資企業在泰國落地生根，中國企業目前在泰國主要開發經營、建設的境外經貿合作區有泰中羅勇工業園區、泰國正大－廣西建工工業園、安美德（南京）智慧城等。

其中，泰中羅勇工業園首期已基本完成招商，160餘家中國企業落戶投資，帶動中國企業對泰投資超40億美元，企業累計總產值超180億美元，園區內泰國員工3.6萬餘人，中國員工4000餘人，被稱為海外的「工業唐人街」。

值得一提的是，去年6月，第16屆世界華商大會在泰國首都曼谷舉行，來自50多個國家和地區的3000多名華商及200多家世界知名企業代表參加，也從側面說明泰國華人老闆在世界華商中的影響力。

在基礎設施建設方面。據中國商務部的資料，中國在泰國開展承包工程業務始於1980年，經過多年的奮力開拓和努力經營，泰國已發展成為中國在東盟的重要承包工程市場之一。

目前，中國建築股份有限公司、中國港灣工程有限責任公司、中國電力建設集團有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國中鐵股份有限公司等多家具有國際競爭實力的中國企業均在泰國開展業務，主要涉及基礎設施、電力工業、房屋建築、石油化工等領域。

中泰兩國基建合作的標誌性工程是「中泰鐵路項目」，該項目如若順利建成，屆時中南半島中部將形成一條新的鋼鐵大動脈，無疑將便利人員和物資的輸送，還能帶來一定的經濟效益。

中資企業，還深度參與了泰國數字基礎設施建設。

華為在泰國建立東盟首家5G生態系統創新中心。

中興與泰國第一大電信運營商AIS、素羅那立科技大學合作部署5G技術，建立智慧工廠，通過擴展5G應用助力泰國製造業升級，也讓泰國成為世界上首批開展5G商業運營的國家。

阿里巴巴、京東等中國電商企業積極搭建泰國網絡零售、跨境電商和移動支付平台。

●泰國的華人越來越多 安全也要注意

赴泰國定居或久居的中國人也在增加，泰國擁有大量華人，距離中國也非常近，吸引了大量想體驗異國生活的中國人到泰國定居，甚至移民泰國。

近年來，大量的中國年輕人到泰國留學，報名參加一個外語學習班，只需要支付1萬元人民幣左右的學費，就可以獲得居留證。

和留學歐美相比，泰國顯得「物美價廉」，離國內的距離也不遠，正日益成為國人出國定居的重要目標。

投資、定居等需求刺激了中國人在泰國的購房置業需求，為了充分瞭解當前的情況，檢查房地產信息中心（REIC）和政府住房銀行（GH Bank）的統計數據至關重要。

2023年上半年，泰國向外國客戶轉讓的公寓數量比上一年猛增14.7%，其中外國買家目前占該行業的10.8%。

風景秀麗的春武裡府以43.4%的外國公寓轉讓量領先；其次是曼谷，占37.7%。中國買家佔據主導地位，占轉讓給外國買家的單位數量的47.0%，占總交易額的48.3%，凸顯了泰國對中國投資者的持續吸引力。

當然，去年還流傳著一些關於泰國「噶腰子」等的恐怖都市傳說，逼得泰國駐華大使館趕緊發了聲明：「高度重視中國遊客的旅遊質量與安全。」

泰國國家旅遊局上海辦事處發佈《泰國總理責成旅遊相關部門澄清安全擔憂》的新聞視頻，配文稱「關於泰國旅遊的官方正式發聲，對假新聞和不實評論說不」。

「噶腰子」的傳說和其他一些原因，導致近一年來赴泰旅遊的中國人不及預期。但是中高端旅遊依然火爆，一些人會包下整座島嶼用於生日或婚禮，甚至只是為了求婚。

此外，還有一些同性戀或性少數群體，也將泰國視為重要的目的地，追蹤東南亞地區旅遊趨勢的咨詢公司「Check-in Asia」指出，性少數群體遊客在中國赴泰遊客中所佔的比重越來越大。

儘管這些「都市傳說」過於驚悚，且多數確實子虛烏有，但是對於長期生活在全球最安全國家的國人來講，泰國確實存在一些治安上的問題，如去年10月3日，一名中國公民在曼谷市中心暹羅百麗宮（Siam Paragon）發生的槍擊事件中不幸遇難。

佛教是泰國的國教，對泰國的政治、經濟、社會生活和文化藝術都具有重大影響，同樣深受佛教影響的中國人，總體上能夠適應。

但是，泰國主要是南傳上座部佛教，與中國的漢傳佛教有一些區別。而且近年來隨著中國遊客的增加，也出現了一些利用佛教詐騙中國遊客的現象。

去年8月，泰國警察廳副廳長蘇拉查特·哈克帕恩（Surachate Hakparn）中將在新聞發佈會表示，18名中國人因涉嫌向前往春武裡府七珍佛寺（Khao Chi Chan）的中國遊客高價出售所謂的聖物佛牌而被指控犯有詐騙罪。

總之，海外同胞無論在哪，在投資置業、欣賞美景的同時，也要做好安全防範！（乞力馬扎羅的雪）

（本文來源：「地球知識局」公眾號）