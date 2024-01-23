大選之後，立法院三分天下，國民黨和民進黨都未能過半。國民黨可掌握者54席，民進黨居51席，民眾黨8席畸重畸輕其間。一般看法認為民眾黨將占盡優勢，事實是否如此，尚待觀察。

筆者因緣際會，曾側身立法院第6屆1年。當時立法委員總計225席，其中民進黨89席，中國國民黨79席，親民黨34席，還另有一些小黨，立院情勢詭譎勝於今日。雖處於民進黨執政期間，親民黨巧妙運用，院長王金平為中國國民黨籍，副院長鍾榮吉為親民黨籍。多數議案國親在野聯手，掌握主流。親民黨非但以第三黨之姿爭得副院長，而且在法案上多所斬獲。

就以5、6兩個會期，個人就完成不少特殊案件，犖犖大者譬如，披露揹債兒的苦境，完成《民法》繼承編有關限定繼承與施行法的修正；堅持個別審查大法官提名人之投票，應採每人1票，不得1張同意票列載8位候選人。經親民黨堅持，迫使國、民兩黨變更協商之默契，結果8位候選人通過4名，打破陳水扁全綠大法官的提名安排。

此外，還有反對國民黨消極抵制檢察總長任命，為其後特偵組之組建奠定基礎，日後，陳水扁夫妻及甚多高階貪瀆案件方能陸續偵辦。

尤其運用運作《會計師法》修正案複議，維護執業證照制度，反對會計師濫自擴權，不使會計師任意取得訴訟代理權。立法院經三讀之法律案複議成功是極為罕見之事，親民黨都能巧妙掌握而完成使命。

第三黨固然畸重畸輕有其優勢，但亦非可予取予求。禍福相倚，常在利益結合時，心機算計就大白於天下。民國97年4月19日傅崐萁與柯建銘密謀修訂總統選舉消極資格，案經起訴之被告便不得為總統候選人。事關國民黨馬英九提名資格，造成震動。最後雖解除危機，但也促成國親合併。親民黨最終淪落到今日1席不剩。

立法院為國家最高立法機關，代表人民行使立法、預算、聽取總統國情報告、質詢等權力。在野政黨要在立法院取得績效，必須掌握法律案。須知立法院的職責首為立法，而非純在於監督行政。國民黨立委中極少法律專才，近兩任更不知運作程序委員會，使得民進黨全面輾壓立法院。甚至行政官員到院備詢還頤指氣使，藐視國會。

在三黨角力的情勢下，未來如何重振立法機能，猶待努力。因為國、民兩黨只差1席，國民黨加上無黨兩席，仍是極為脆弱的多數。國民黨日後是否會有脫黨之人？甲級動員能否貫徹？也都亟待考驗。

當選立法委員應當志在為社會求安定，為人民謀福利，豈能天天以權謀私，為一己之利害機關算盡。 智者權衡其間，當知所輕重。

（作者為東吳大學法學院講座教授）