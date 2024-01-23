諾魯在我總統大選後隔兩天就宣布與中共建交，我國在南太平洋另一個友邦吐瓦魯，也傳出在該國26日選舉後擬轉向，外交部雖否認，但我國的外交處境確實是愈來愈艱難。

蔡英文總統任內已斷了10個邦交國，全世界只剩下12個國家與台灣有邦交。近年台灣與美、日、歐各國往來頻繁，但絕大多數都是卸任官員和國會議員，在中共壓力下，現任官員與台灣接觸仍有顧忌，大多只是口頭表達支持。

眼見邦交國愈來愈少，綠營支持者近來出現「邦交無用論」，認為這些邦交國絕大多數都是窮國，斷交反而可以省錢。這些人過去高喊台灣「已是主權獨立國家」，但若沒有任何國家承認，都只是自嗨。

事實上，台灣邦交國愈來愈少，代表未來將愈難邁出國際腳步。美、日各國與台灣關係表面上交好，卻從不曾在聯合國、WHO等國際組織為台灣提案，因為他們仍遵守「一個中國原則」。

以去年5月開議的第76屆世界衛生大會（WHA）為例，是由我國當時12個具有世界衛生組織（WHO）會員國身分的友邦提案「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」。如果沒有提案，台灣別說想進去，連幫忙發聲的人都沒有。

俄烏戰爭爆發後，儘管烏克蘭是國際公認的主權國家，仍有不少國家拒絕譴責俄羅斯。台灣就算有再多友好國家，若沒有正式邦交聲援，一旦台海發生衝突，協調國際社會支持將變得更困難。

這也是中共願意花重金搶我友邦的原因，「邦交無用論」只是為了掩蓋蔡政府外交無能，沒有友邦承認，台灣也將失去國際地位的保護傘。