台灣民意基金會最新民調顯示，有59.4%民意贊同在國會三黨不過半的情況下，為求政局穩定，應籌組聯合內閣，遠高於不同意的21.6%；而樂見民進黨總統當選，國會沒過半的比例也有47.1%。 上述數據頗符合選前6成期待政黨輪替的民意，對「少數總統」賴清德來說，確實是個警訊。

若賴清德未來在組閣過程中無法緩解民眾對於聯合政府的期待，恐怕施政未必順遂，但要賴釋出權力，和在野組成聯合政府，或許又不符合其個性特質與強勢領導的期待，要如何取得平衡，確實燒腦。

首先，若要組聯合政府，第一個難題便是要和特定的在野黨進行平起平坐、黨對黨的協商，來分配內閣首長的席位，這將是漫長的談判過程，特別是在野黨當然會拉高談判態勢，強化「要索」的潛能。況且談判議題包括要給合作政黨幾席首長？要不要掛勾其他政府組織，如五院人事？哪些部會可給合作政黨，以凸顯誠意？這些議題都有複雜性，遑論我國尚未有聯合政府實踐經驗的情形下，要賴釋出這麼大的誠意與資源，讓合作政黨有其制衡力，確有難處。

其次，要和哪個政黨合作，組成何種聯合政府，也煞費思量。若是和立院有8席的民眾黨合作，加上民進黨的51席，勉強過半，亦即學理的「最小獲勝聯合內閣」。但民進黨卻又有和柯文哲合作後又破局的不愉快經驗，況且民眾黨新立委黃國昌戰力強，有許多議題操作與選舉戰略規畫，民眾黨到底是敵是友，恐讓綠軍難以參透，特別是白軍一個不合分道揚鑣，聯合政府便會倒台。

若和國民黨合作，或許會是賴清德不得不的選項，畢竟意識形態、政策立場差太多，而國民黨加無黨籍的兩席立委比民進黨席次還多，若組成這種「超量聯合內閣」，雖有「大和解」的意象，賴也能建構「全民總統」的人設，但民進黨更得耗費更多資源，而國民黨對其箝制力將更強，恐不符合賴的理性盤算。

若將民眾黨也納入聯合內閣，則更像國家處於分裂或面臨戰爭衝突時的「大聯合內閣」，雖然能夠讓議事運作較為順暢，各黨皆能有一定程度的獲利能對支持者交代，讓政府有其穩定性，賴也能夠做出政績，但政府資源要與藍白共享，除了不符合賴作為總統想強化領導權的期待外，更難滿足民進黨內派系的需求。

若是以上難題，賴清德皆無法克服的話，就只有三種可能。第一，民進黨單獨組閣，藉釋出特定首長席次給特定在野黨來組建政府。第二，仿照前總統陳水扁時期的張俊雄「少數內閣」，不管國會生態是藍白在野力量占多數。第三，考量國會在野力量占多數，而任命其能接受、或不排斥的人來擔任閣揆、組織政府。若是第一、二種，賴清德要施政順遂便有懸念，畢竟不符合民眾對聯合政府的期待，就算釋出一、兩個首長席位給在野黨，在野黨不會埋單外，更會覺得不受尊重，國會更可能劍拔弩張，烽火連天，賴政府要做出政績，恐事與願違。

選後未政黨輪輪替，藍白合組聯合政府的計畫告吹，但近6成民意仍不願行政權讓民進黨「整碗捧去」，賴清德若想提升他作為「少數總統」的支持度，對民意有關「聯合政府」的期待應該有所回應。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）