東京地方檢察廳特搜部以涉嫌違反《政治資金規正法》為由，19日對安倍、二階、岸田三個自民黨派閥的相關人士立案偵辦，其中「安倍派」涉案金額最大，達6億7503萬日圓，黨內募款能力最強的「二階派」次之，也有2億6460萬日圓，「岸田派」情節較輕，涉嫌未申報金額3059萬日圓。

日本自民黨派閥的警惕

日本首相岸田文雄對所屬派系匿報募款餐會收入「深表歉意」，倡議派系解散，並率先解散「岸田派」，隨之「安倍派」及「二階派」相繼解散，希望改變自民黨派閥政治的結構，挽回人民對自民黨的政治信任。共同社民調顯示，關於自民黨派閥，回答「應取消」及「相較之下應取消」的受訪者合計8成，岸田必須回應民意，否則自民黨有失去政權之虞。

但岸田解散派系的主張未得到黨內所有派閥的支持，自民黨副總裁麻生太郎及幹事長茂木敏充的派系未遭起訴，對解散派系態度消極，最小派系「森山派」亦採取觀望。麻生告知岸田「麻生派」妥善管理政治資金帳戶，無意解散派閥。自民黨能否舉黨解散派系仍有變數。

政治資金醜聞重創自民黨支持率，已非內部角力的茶壺風暴。日本時事通信社民調顯示，除在野時期，自民黨目前的14.6%支持率創1960年以來的新低，日本放送協會（NHK）11日發布的民調結果，岸田內閣支持率跌至23%。自民黨與最大在野黨立憲民主黨14%的支持率相去無多，執政黨面臨「死亡交叉」，已非岸田辭職所能解決，因而黨內無人逼宮，但如何釐清弊端並防止再次發生，岸田須展現政治手腕，證明自民黨的老招牌仍具自淨能力。

東京特搜部調查指出，自民黨部分派系未如實申報超過個人配額的募款餐券超賣金額，中飽私囊。自民黨派系舉辦年度募款餐會，所屬國會議員依各自當選次數及內閣或自民黨執行部內職位高低，須達成餐券銷售責任額度，若超賣的部分則歸個人所有，規避《政治資金規正法》的監管，使派系歸位為追求金錢及政治職位的平台，此為金權政治的淵藪。

日本國會即將開議，朝野將就「政治與金錢」問題激烈攻防，岸田解散派閥之議能否克盡全功，爭取在野陣營的理解，安然渡過自民黨2012年重返執政後的最大難關，充滿挑戰。以「青木法則」看來，內閣支持率加上執政黨支持率若低於50%，政權將難以運作。自民黨陷入空前危機，未來雙支持率能否止跌回升，重建岸田內閣，不僅決定今秋自民黨總裁選舉孰勝孰負，亦牽動可能的眾議院解散改選。

阻民進黨派系金權政治

自民黨長期主政，派閥下的金權政治為人詬病，「佐川急便事件」促動日本政界重組，終結「55年體制」，自民黨首度淪為在野。進入21世紀，小泉純一郎首相矢言打破「派閥政治」，但未能克盡全功，「安倍獨強」下，派系復辟，自民黨重陷「政治與金錢」窠臼，弊端再起。

在台灣執政長期化的民進黨正逐步走向日本自民黨的派閥政治套路。前民進黨祕書長羅文嘉早在2020年即從黨內的派系問題檢討到政媒關係，示警民進黨已成世俗化政黨，不再是當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，「遲早會出事」。「黨內有黨、黨內有派」的民進黨，不僅政媒關係緊密，盤根錯節的政商關係在蔡英文近8年的執政中更變本加厲，在在加速「自民黨化」的進程，國人應警惕。

藍、白新科立委矢言掀開民進黨執政8年弊病的遮羞布，突破民進黨長期官商勾結的封鎖線。總統大選中弊案疑雲重重，舉凡高端爭議、潛艦國造、軍購延宕或光電弊端，不因賴清德勝選而政治歸檔，但立法院攻防難窺民進黨金權政治運作的究竟。

東京特搜部19年來再對自民黨派系「小金庫」祕帳動刀，視組織性及持續性規避法律監管為重大犯罪，強力偵辦，但特偵組不在的台灣司法難以阻斷民進黨派系政治下的「政治與金錢」。他山之石，可以攻錯，國民黨與民眾黨應回應多數民意，聯手在立法院推動修正《法院組織法》，恢復特偵組是時候了。