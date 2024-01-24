立法院「三黨不過半」政治生態丕變，國民黨推出韓國瑜、江啟臣搭檔，力拚民進黨游錫堃、蔡其昌，藍綠聲勢旗鼓相當，倒是民眾黨人少志氣高，開記者會提出合作四條件，遭柯建銘嗆聲「沒用的8席」。

民進黨完全執政8年，在立法院呼風喚雨的不是院長游錫堃，而是執政黨大黨鞭柯建銘，柯建銘素有「喬王」名號，和民眾黨主席柯文哲交好，根本不把民眾黨這8席立委放在眼裡，幾近羞辱他們是「沒用的8席」，更嗆民進黨的立法院長選輸就選輸，不會向民眾黨祈求。

柯建銘霸氣回擊，顯然還有完全執政時的氣魄，但立法院三黨黨鞭日後協調議事，靠霸氣是沒用的，已經是三黨不過半局面，萬一遇到兩黨僵持不下的情況，「沒用的8席」又會回到「關鍵少數的8席」。不乞求院長選舉的支持票，那麼關鍵人事案、法案、預算案呢？柯建銘既然是喬王，求不求？

立法院長游錫堃雖然被在野黨諷刺是執政黨的橡皮圖章，不過在立法院主持議事還算公正、公平，國民黨堅持要砍司法院預算，民進黨護航司法院堅持不能刪，院長游錫堃幫在野黨講了公道話「哪有預算不能刪的？」成為金句，國民黨大黨鞭曾銘宗高呼「全民院長」也成為金句。

不只是柯建銘和柯文哲麻吉麻吉，韓國瑜和游錫堃也都和柯文哲頗有交情，柯建銘搶答「民進黨的立法院長選輸就選輸，不會向民眾黨祈求」，不知道是安什麼心，是擔心大喬王變小喬王，所以戰略上藐視黃國昌，戰術上、氣勢上才不至於以後退讓太多？只不過，搶幫游錫堃喬事還是壞事？立法院三黨不過半比完全執政時，更需要一個「全民院長」，不是嗎？

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