藍白合破局、總統大選敗北之後，民眾黨賴以頡頏藍綠的立法院關鍵少數8席立委，在折衝過程中，又被藍綠有意無意冷淡處理，有成為不關鍵少數之虞，民眾黨白色力量的威力似乎不如預期；接下來，2年後的九合一地方選舉，如果民眾黨不能拿出亮眼成績，可能會逐漸淡出台灣政壇。於今之計，民眾黨必須以短期2年、中期4年、長期8至10年為期，訂定發展策略及目標，努力達成壯大之計，以保白色力量的存續。

民眾黨的成長主要來自年輕世代的支持，但若以為年輕人會一直死忠支持民眾黨，未免過於一廂情願。現在多數的年輕人都有自己的主見，不容易受到父母長輩的影響，能夠影響他們的，反而是同儕的力量，所以要獲得年輕人的支持，除了要用他們熟悉的語言、媒體，更要提出讓他們有感的政見，能夠解決當前的問題，並減少年輕人的剝奪感。語言和媒體的運用，民眾黨已經做得比其他兩黨好，未來再繼續關注新媒體的操作，吸引年輕人的目光並非難事，但是要言之有物，深入淺出，讓年輕人一聽就懂、感覺受用，則全黨上下都必須付出心力。個人謹此提出幾點淺見：

一、開辦小草刊物：初期可辦理報紙形式刊物，將民眾黨理念、柯主席重要談話精華、黨內活動預告、黨員招募資訊等，定期印至，由各地方黨部發送或供民眾索取，藉以宣揚民眾黨理念，爭取支持。

二、結合社區組織深耕基層：為改進陸軍薄弱之缺點，除了加強地方黨部的擴展，強化組織功能，並可結合各地社區發展協會，協力推動基層各項活動，拓展高齡、學童之接觸面，爭取政黨之處實質觸及率。

三、廣開言路培訓青年：為了廣納千年輕人心聲，可成立實體集網路青年論壇，定期舉辦見面會，讓年輕人意見獲得重視；同時透過論壇與活動，吸收優秀青年加入組織，成為黨的骨幹，拓展青年社群。

四、保持熱度每週宣講：選舉熱潮過後，柯主席及民眾黨眾人熱度驟減，為保持民眾關注度，應每週選擇重要議題，由主席、立委或黨內重要幹部實施公開宣講、評論，宣示民眾黨的態度及作法，讓民眾知道民眾黨始終關注國內外情勢。

五、製作國會看板形成焦點：國會立委是目前民眾黨最有曝光度的一群，未顯示關鍵少數的角色及成果，可製作國會看板，將民眾黨立委問政成效每週公布，接受民眾公開檢驗，行速優秀問政團體形象。

六、逐步落實壯世代理念：以壯世代理念落實為具體行動，由都會擴及鄉村，讓壯世代的活力、經濟力得以發揮，形成實際產業及行動風潮，讓壯世代感受關懷及尊嚴，為民眾黨開啟高齡族群的大門。

七、柯文哲展開全台駐點：柯主席可展開全台駐點活動，每一縣市一次以一周為期，深入接觸基層民眾，宣達民眾黨理念、政見，同時了解民瘼，詢求解決之道，並建立與民眾直接接觸的深厚情感，讓民種願意接受、了解，進而支持民眾黨。

民眾黨要擺脫一人政黨的格局，必須全黨上下同心齊力，從基層走向中央，從年輕人擴及高齡者，由網路走向現實社會，尤其要認年輕人感受到民眾黨在道德操守、居住正義、清廉勤政上的與眾不同，凝聚所有可用的民氣，讓白色力量快速成長，在兩年後的地方選舉遍地開花，放眼4年後的總統大選一舉攻頂。（作者為教育工作者）

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