兩岸和海外華人學者大都認為，此次台灣選舉前後，中美管控台海形勢的勢頭非常明顯。賴清德執政後，台海要保持和平穩定，依然需要中美一起管控台灣問題。

兩岸和全球華人學者參與的「環球兩岸關係研究會」日前舉行線上論壇，由兩岸和海外學者就台灣選舉結果進行多視角解讀。他們無不關注，此次台灣選舉前，中美高層就台灣問題頻頻交換意見；選前選後中美官方的密集表態，都顯示中美官方至少目前在管控台海形勢，不希望因為賴當選而出現緊張升溫。

淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山指出，賴清德只以4成得票當選，將成為「少數總統」，民進黨也失去「立法院」多數黨地位，此次選舉連許多民進黨「大佬」都覺得自己並沒有贏。「立法院」裡三黨都不過半，民眾黨將在期間扮演關鍵少數角色。未來台灣政治將進入合縱連橫的動盪期。

趙春山認為，此次選舉中間力量崛起引人注目，但這主要靠柯文哲的個人魅力，吸引年輕人。中間勢力能否成為第三黨甚至第二黨，他個人不太看好，認為台灣政治終將還是藍綠對決。

趙春山表示，選後關鍵問題還是賴執政對兩岸關係和中美關係的影響。第一次「務實台獨工作者」成為台灣領導人，令人擔心，但未來影響台灣政治的終究還是中美博弈。此次選舉期間，中美合作管控起了很大作用，選前劉建超訪美，白宮國安會電話簡報會傳遞訊息；選後拜登第一時間表態「不支持台獨」非常罕見。

趙春山預期，大陸方面不會跟賴政府來往，賴政府會更加倚靠美國；台灣在三角關係中所起的作用會更小，起決定作用的還是中美關係。美國大選如果川普捲土重來，其做法跟拜登不一樣。大陸在處理兩岸關係時掌握有主動權，要看未來北京如何與華府討價還價。

政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄表示，此次選舉沒有意外之處，藍白不合不會贏本就在意料之中。中美此次管控台海形勢精密謹慎，未來管控兩岸關係，重要的是中美兩大強權的共同協商和管理。

邱坤玄認為，民進黨勝選完全靠40%的基本盤，在民進黨政府掌握全部行政資源的情況下才得到這種結果，對民進黨而言不是漂亮的選舉。台灣的制度性貪腐嚴重，若這個狀態持續下去，2028年民進黨繼續勝選不見得樂觀。

通過此次選舉，國民黨的未來被外界看衰，但邱坤玄認為，此次選舉看到國民黨的年輕力量興起，國民黨民意代表當選者的平均年齡最輕，可望帶來新的政治生態。台灣單一選區的選舉制度決定了不可能產生第三黨，民眾黨表現不錯，主要是靠柯文哲的個人魅力，但4年後不容易依然可維持其政治新鮮度。

上海東亞研究所所長王海良分析，此次選舉看出台灣政治結構的變化，民眾黨得到超過四分之一的選票，藍綠對決的格局被打破，未來民眾黨也能起到與國民黨合作制衡民進黨的作用。

王海良認為，對兩岸關係而言，三足鼎立格局出現或許是好事，表明台灣議題未必要完全聚焦「統獨」，相當多的中間選民有更多的選擇。未來還要看民進黨如何執政，「朝小野大」將讓賴不那麼自信，有很多制約；加上中美在台海的共同管控，賴也許會選擇相對低調的姿態和得過且過的態度，來配合美國。

王海良指出，60%的非綠力量有協同空間，國民黨和民眾黨可以聯手來改善兩岸關係。民眾黨能否在「兩岸一家親」的基礎上再往前進一步論述，以便與北京有更多互動，將是一個重要的觀察點。由此他認為，短期內台海形勢相對穩定可期。

北京大學國關學院副教授節大磊分析，台灣選舉的結構性特點在此次選舉中依然存在，比如北藍南綠，三個候選人得票順序一樣等。

節大磊預期，以賴清德的背景和以往記錄，其執政使得兩岸關係不確定性增多，兩岸關係的風險升高。賴的五二零就職演說往大陸希望的方向改變的難度大；其四年任期內的不確定性更高，不排除賴在某個時候靠攏「深綠」，或以激進「台獨」回應兩岸關係的可能性。

儘管如此，節大磊也認為，未來一年內穩定可期，因為中美之間的近期溝通較多，美方在2022年8月後投入較多的精力進行管控，但是美國的內外政策仍是最大變量--從應對烏克蘭戰爭到以巴衝突，美方一直存在信用與資源矛盾的選擇。如果特朗普勝選，會帶來兩個風險：一個是極限施壓，另一個是決策過程混亂，使得內部極端勢力有機會推動極端政策。

日本拓殖大學教授杜進提醒，在有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」的今天，日本有人將兩岸和平統一也視為「日本有事」，這種勢頭值得關注。

美國康奈爾大學教授徐昕特別關注美方在此次選舉前後的諸多表態，包括白宮國安會電話簡報會傳達「只要兩岸分歧解決方案是和平的，美方不持立場」的訊息。他表示，選前選後中美雙方的表現可看出，如果維持台海和平成為公約數的話，中美似乎在台灣問題上重新聚焦管控現狀。

（本文來源中評網，授權中時新聞網刊登）

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