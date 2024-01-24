諾魯與我斷交後，民進黨政府一如既往地將責任歸諸於中共打壓，指責中共利用金援外交誘惑我邦交國。此一說詞引來一些民眾發出「邦交無用論」。

日前有人投書《自由時報》，聲稱賴清德總統勝選，中國黔驢技窮，只會又祭出搶奪邦交國的老把戲，讓先前已貌合神離的諾魯與我國斷交，但中國如此操弄，不僅毫無作用，台灣人對諾魯只覺得快走不送，更引來美國仗義執言。

該文並且指出，台灣人民對於所謂邦交國減少，早已毫不關心，甚至額手稱慶，因為，這些邦交國外交承認的對象並非台灣人民心願中的台灣，而是英文名字跟中國牽扯不清的「中華民國」，要是真的斷交光光，台灣還能更快脫離中華民國這個擾人的空殼。

此種論調與游錫堃所稱「當中華民國的邦交國少之又少時，台灣的邦交國就會出現」極為相似，充分顯示出對國際政治的無知。雖然有甚多有識之士說明邦交國的重要性，但仍然有人堅持邦交無用論，充分顯現鴕鳥心態。

李安導演的電影《臥虎藏龍》裡有句經典台詞：打不贏怪兵器不好。此話用來形容民進黨政府的外交戰，也是極為貼切。只要把一切挫敗歸咎於中共打壓即可。蔡總統就任以來已經斷交10國，民進黨政府毫無招架之力，只能挨打。邦交無用論正如同有人挨打，既沒有能力避免，又無法還手，只好高喊「不痛、不痛」。

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