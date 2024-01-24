大選落幕，各黨有喜有憂、有得有失，優勝劣敗難評高下，因為各自立場、角度不同。目前關注的焦點在立院正、副龍頭落冠於何人及關鍵少數的未來動向。民眾黨8席，喊話要兌現選舉承諾、推動改革，強力監督行政部門，扮演制衡藍綠的關鍵角色，倡言「改革，比位置重要」；但筆者有種似曾相似的感覺，好像是選前第一次研商藍白合時聽過的話術。

由於藍綠陣營在新國會席次差距不大，所以凸顯出無黨籍2席及民眾黨8席的重要性。但關鍵少數要真正發揮作用，無論是主動或被動，也都只能拉一個打一個，「綠白合，打藍」或「藍白合，打綠」；若想要單獨提案，也是要得到藍綠任一方的全力支持，不然也只是淪於帶風向，曲高和寡，說說喊喊而已。加上藍綠兩陣營，似乎也不願意接受民眾黨8席的關鍵情緒勒索。所以民眾黨究竟會是制衡藍綠的關鍵8席，還是被藍綠邊緣化的8席，淪為毫無用武之地的棄子，目前尚未可知。

選前柯文哲猛批民進黨新潮流，選後又擺出跟誰合作都可以的姿態，不免被出征立場搖擺不定、坐地漫天喊價的質疑。而藍綠世仇，意識形態之歧異較大，合作可能性較小，但仍不排除個人式、特定議題的跑票合作型態。反觀藍白陣營選前之政見理念，相似性較高；若能著眼國家長遠發展利益及匡正民進黨政府的施政錯誤，盡早進行新國會開議前的溝通聯繫，建立議題共識，排列推動之優先順序，才能真正發揮改革與制衡之目標。第一次的藍白不合，已得到敗選的教訓！「前事不忘，後事之師」，兩陣營應捐棄選戰期間的嫌隙與口水，避免重蹈覆轍，合力籌組國會最強監督戰隊，全力守護人民權益，防堵賴政府可能的濫權亂政。

2024年大選，人民的自由意志透過政黨及總統得票率顯示，民進黨分別為36.16%、40.05%，據此證明蔡政府8年執政嚴重不及格，而賴蕭配亦未獲半數民意的支持肯定，雖然檯面上贏了數字，但骨子裡還是不及格。未來執政的賴政府，能否傾聽基層人民聲音，心念國家整體利益及全民福祉，撥亂反正，贏回期盼政黨輪替的6成主流民意回歸，實為2028年再戰總統大位的超前部署；因此，新政府應思考如何突破朝小野大的困境，化阻力為助力。

首先，應做適度切割！切割政黨派系利益、切割前政府的錯誤政策及切割台獨意識形態。換位置，換腦袋，8年前的國家處境與國際大環境，已存在今非昔比的差異；前政府政策的對錯，雖有賴清德的影子，但「朝令錯，夕改可矣！」，「英朝錯，賴朝改之」，又何嘗不可！

其次，另起爐灶，借力使力！賴政府面對國會的在野制衡，應勇於切割過去的錯誤，重建屬於賴政府的新政與新氣象。如果心存朝野對抗思維，不免使國政陷於內耗空轉，不利於民！切割，或許是新政府的無奈之舉，但無條件一頭鑽進前政府的死巷，勢必引來在野兩黨同仇敵愾的全力圍堵反撲，使國家陷於紛亂、停滯不前的境地。因此，調整修正、釋出誠意、營造朝野溝通的良善氛圍，是新政府對內及對外（包含兩岸）應有的正面心態。（作者為自由撰稿者）

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