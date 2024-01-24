選戰結束了，基本上大家也回歸正常的生活步調，但政治是我們生活重要的選項，總是有形或無形的影響著我們，因此即使我們在選後可以輕鬆一點看待政治，卻不要就此不關心政治，否則只會形成被少數人掌控的畸形情況，尤其台灣在選後出現前所未有的政治生態，如果民眾就此出現政治冷感甚至是政治無感的情緒，那對於我們政治的發展甚至是民主的落實，絕對是弊大於利，更可能是有害無益的。

雖然這次的大選中，藍白合的問題占據極大的媒體版面，最後也因此產生許多民眾不願意見到的結果，但是選舉的原則就是少數服從多數，接受事實也是必需的民主精神展現。只是在這樣的情況下，我們認為在野的合作還是必須的，畢竟唯有結合在野的力量，才有可能對抗擁有行政資源優勢的執政者。尤其這些年的執政經驗也讓我們對於執政的品質產生質疑，如果繼續再放任，最後傷害到的恐怕不僅是我們的生活品質，勢必連國家未來的整體競爭力與發展願景都會讓人感到憂心忡忡。

回過頭來看，選前各陣營提出許多的議題，其中讓人印象最深刻的莫過於內閣制，因為這是一項極為重要的憲政改革，同時也將徹底改變我們政治文化，尤其對於總統掌握大權的不信任感日增的情況，對內閣制就有更高的期待。更何況我們再度出現少數總統，不管會不會重蹈前朝覆轍，民眾的不安全感是可想而知的。

在這樣的情況下，具體推動內閣制就更具有歷史與實質的意義，尤其選前無法完成的藍白合，如果可以在內閣制的議題上取得合作，對於化解彼此的心結，甚至是回應社會的期待，絕對是有極大的正面影響。更何況監督的力量是保護民眾權益的重要防線，相信結合在野力量也是大多數民眾所希望看到的結果。

當然這不是件容易的事情，因為選前的彼此廝殺已經出現合作的裂痕，但是如果是真心為國家、為民眾，這些個人的小恩小怨，絕對是不值一提的，更何況執政黨的未來是無法獲得民眾期待的，如果缺乏大破大立的改革，最後許多的問題恐怕只會被封存，那我們這次選戰所付出的心力不就白費了？

政治可以是資源的掠奪，可以是利益的結合，但我們總希望政治是為國為民的良心事業，尤其這次在野的失利引發各方不同的批判聲音，如果可以在內閣制的議題合作中獲得成績，從而強化整體在野的監督力量，到時候不僅可以制衡逐漸失去民心的執政黨，還可以找回民眾對於政治事務的信心。姑且不論是否有利於下次的大選，至少能夠先找回民眾對於在野黨的信任感，這是有利於台灣民主政治發展的事情，希望在野的兩大黨可以意識到問題的重要性，然後做出大多數民眾所期待的具體整合行動，讓台灣的民主能夠更向前再邁進！（作者為正修科技大學通識中心教師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※