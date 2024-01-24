大陸民眾的日子將過得愈來愈緊，彭博社報導，去年大陸38個主要城市員工降薪幅度創歷史新高，第4季同比下降1.3%至10420元人民幣，進一步加深對大陸2024年如何提振消費、刺激經濟的擔憂。

降薪危機 過緊日子

去年大陸央企、國企、金融行業、房地產行業乃至科技業，紛紛出現降薪現象。降薪原因各自不同，譬如房地產行業，受宏觀政策影響，粗放式規模效益經營方式難以為繼，開始去槓桿、縮減規模、降薪裁員。一些國企、央企去年降薪，是由於工資總額管理制度改革深化，薪酬考核更為嚴格，讓薪酬水準向市場化方向發展，給予核心人才更多吸引力。

此外，大陸政府部門近年提倡「過緊日子」，去年12月全國財政工作會議，明確提出「落實好結構性減稅降費，堅持黨政機關過緊日子」要求。優化財政支出結構，提升財政運行效能，被視為大陸政府制度化改革的方向之一，以便將更多資源轉向社會公共服務。

大陸經濟進入產業轉換調整期，部分需要轉型的產業正經歷陣痛，難免對社會預期產生影響。2023年大陸經濟面臨消費不振的困難與挑戰。消費者物價指數持續降低，反映有效需求的不足，數據顯示從2020年至2022年，大陸國民儲蓄率攀升。國民儲蓄意願提高，消費意願降低，顯示民眾對經濟社會發展的預期與信心不足。

因此，2024年大陸政府須在增加國民所得、促進消費方面端出政策牛肉，也就是為經濟打「強心針」。具體而言，一是要改善和提升就業，這就離不開提升民營經濟的活力。民營企業對於提升整體經濟活力不可或缺，但在經濟轉型期，民企的抗風險能力相對較弱，需要政府給予更多支持。這就意味著加大對民營企業、中小微企業的稅費減免與財政補貼支持力度，不僅從制度及法律上，更要在實際操作中，實現國企民企平等待遇，打造公平透明的經商環境，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家工程項目建設。民企平穩發展，將有利於民眾增強經濟發展信心。

二是在做大蛋糕的同時要分好蛋糕，為低收入群體提供更多保障和補貼。目前大陸仍存在較大的貧富差距，雖有4億中等收入人口，但仍然有9億中低收入階層。有種說法是，大陸還有5億人口沒馬桶可用、10億人口沒坐過飛機。若能提高這部分民眾的收入，將會釋放出相當大的消費需求及成長潛能。

對外開放 招商引資

三是在積極穩妥化解房地產風險前提下，促進房地產市場平穩健康發展，降低房地產對經濟的負面影響。房地產行業關聯眾多上下游產業，甚至會對金融系統產生重要影響。實現房地產業調控的穩健「軟著陸」，經濟轉型才能平穩過渡，從而有利於社會預期向好。

四是政府各部門發布政策時須保持穩定性、一致性，為市場提供穩定預期。近期大陸官方不斷強調宏觀政策一致性的重要，正是致力於防止出現政策「相互打架」的現象。這對於穩民心、穩預期至關重要。

五，大陸「新三樣」（新能源汽車、鋰電池、太陽能電池）去年出口超過1兆人民幣，高科技製造業、高科技服務業投資分別增長9.9%、11.4%，但對國民所得的拉動能量尚未完全釋放，這一部分是仍可努力的空間。

大陸經濟規模龐大，景氣榮枯對周邊乃至世界其他經濟體影響重大。不少國際機構紛紛上調對大陸2024年經濟增長速度的預期，顯示國際社會對大陸經濟前景充滿信心。去年下半年以來，大陸政府不斷釋出加大穩增長的信號，李強總理日前率10位財經首長及企業代表共140人，參加達沃斯「世界經濟論壇」，隨後並赴多個國家訪問，傳遞中國對外開放的訊息，主要目的就是招商引資。

去年大陸經濟三駕馬車中的出口、消費、投資，對經濟增長的貢獻出現重大變化，以消費和投資為代表的內需對經濟增長貢獻率達到111.4%，比上年提高25.3個百分點，但出口貢獻率衰退，招商引資、促出口應是今年經濟工作重點。