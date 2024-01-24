弱勢總統不能有強勢作為，除非他滿懷謙卑，與在野黨組成國會穩定多數，或者經由妥協達成折衷政策，否則必定引來阻攔與反制，導致寸步難行。

賴清德是只有4成民意支持的總統，民進黨在立法院也只擁有45%席次，任何議案都不能單獨過關，除非獲得在野黨支持，但只有向在野黨讓步妥協，或是議題、個案獲得個別在野黨委員支持，否則也要被攔路虎阻擋。

憲法增修條文賦予總統莫大權力，但仍保有內閣制一些權限關係，行政權處處受制於立法權。未來4年沒有蔡英文這種有權無責大總統，只有陳水扁這樣虛張聲勢的小總統。賴清德及民進黨政府行使權力將處處荊棘，窒礙重重。

過去8年，民進黨享受一黨獨大的優勢，儘管政策、法案、預算、人事多所爭議，但都被其強力的推土機犁平。新政府少數統治加上國會少數，心態必須徹底改變，不再以支配者的心態執政，只是一個管理者，負責協調各黨意見，尋求跨黨派共識，才能順利推展政務。既然已經沒有人數優勢可以強渡關山，如果還不能放低姿態，儘量尊重，凡事協商，則必然招來強力杯葛，馴至政府空轉。

民進黨政府當然會用利益交換方式，誘導在野黨委員配合，甚至利用內部矛盾個別擊破，但這樣的效果侷限於個別議程，總體上遠不足夠。根本的辦法是改變施政心態，遵從民主政治的基本運作原理。政策或法案的制訂過程先努力說服在野黨，並爭取輿論支持，政治功勞也必須分享，才可能緩和議事杯葛。個別爭取只能偶爾為之，於大局無濟於事，只有黨對黨協商才是正辦。最好是組成聯合政府，整個政府的民意基礎與國會實力才會穩固，英國、德國、奧地利、義大利都是這樣，但目前台灣的三黨競合態勢恐不允許。

執政黨缺乏國會安定多數的支撐，行政與立法分立，政策、立法與預算勢必備受杯葛，如果不能妥協，結合國會第三大黨為盟，同時對在野最大政黨的國民黨多所讓步，則立法院議事必將永無寧日，政府施政必定難以順暢。

妥協是賴政府有效執政的不二法門，尊重對手，願意調整自己的原則與政策；這是執政趨吉避凶之道，也是政府與政黨成事不可或缺的涵養。民進黨已失去多數統治的正當性，國會少數地位也不容許再全面執政，必須尊重兩大在野黨的地位與意見，盡量尋求共識，否則政府將陷入停擺的紛擾。

賴清德如果以大權獨攬的姿態與方式遂行總統職務，根本不把立院席次較多的在野黨放在眼裡，而且用人唯黨是問，政策唯黨是尊，不惜與在野黨對幹，即使招致強烈反彈與重重掣肘，他也硬幹到底，則必定成為一個失敗的總統，連帶將使台灣成為一個失敗的國家。

賴清德要當好總統，首先在自我定位、權力分配、朝野關係以及資源配置各方面都必須有全民總統的規格，勇於和在野黨妥協，協商出共識性方案。在心態上，必須以國家利益與民眾福祉擺中間，政黨立場放兩邊；權力安排上秉持用人唯才原則，超越政黨界線；政策上要超脫本黨的政見與主張，也要拋開意識形態的束縛，以開闊的心胸與視野擬定。這是唯一可行的硬道理。

（作者為資深媒體人）