台灣大選結束，美國國會議員及前官員積極展開訪台行程。在邦交國頻傳生變之際，美方政治人物訪台，被民進黨政府視為是外交成就。然而，從蔡政府的經驗來看，「美方友人」來訪不見得是好事，輕者要花重金討好，重則還可能損及兩岸關係，外交部別再繼續自我陶醉，甚至欺哄愚民。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特，及民主黨眾議員貝拉於24日率團訪台；爾後，具影響力的共和黨反中鷹派議員、眾院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格預計也將訪台。此外，預期在5月20日總統就職前後，還會有多批美國國會議員代表團訪問台灣。另一方面，前美國國務次卿柯拉克率領29家企業的「美台商業協會訪團」目前正在台灣訪問。

美方政治人物絡繹於途，民進黨政府喜不自勝，台灣人卻是「皮皮剉」。2022年4月，美國共和黨首席參議員葛理漢率團訪台，傳出要求我方向波音公司購買24架客機，當時蔡政府還嚴斥這是假新聞的認知作戰，然而，4個月後華航臨時董事會通過，以新台幣1400億元向波音購入24架客機，證明早前政治力介入商用客機採購案的傳言為真；更別說同年8月，美國眾議院議長裴洛西訪台，讓對岸直接沒收海峽中線，嚴重壓縮我防禦縱深。

美國大選在即，政治人物需要曝光，訪台成了最廉價的政治舞台，更何況時不時有各種好康，他們當然樂得頻頻來台。然而，除了口頭的甜言蜜語之外，台灣得到什麼實質利益了嗎？沒有！反而壞事一籮筐，這種打卡還是少來為妙。