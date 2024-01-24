眾所矚目的中華民國總統選舉結果出爐，由代表民進黨的賴清德勝出，創下史上首次連續三任總統選舉，都由同一政黨獲勝的歷史紀錄。不過，就在世界向台灣道賀選舉再一次順利完成的隔天，中華民國的邦交國諾魯在北京的策動下，正式與台灣斷交，而北京當局也基於在野的國民黨和民眾黨獲得6成選票，為將來繼續與台灣民間互動定調，認定執政黨不代表台灣主流民意。在少數政府的執政基礎上，民進黨必須面對來自國會更強力的監督，而過去台獨色彩鮮明的賴清德，如何在中美極力控制雙方不走向對抗的「冷和平」氛圍中，維持台灣的自主性，不因為選邊站而流失國家利益，恐怕成為新政府還沒上任就要先準備好的重大挑戰。

從選舉結果來回顧，華府從在野整合破局之後，就已經預判到執政黨連任的結果，因此在11月底就先透過學者投書，傳遞給執政黨對未來台海局勢的建議。拜登團隊了解中美之間的緊張關係必須降溫，而中美繼續保持溝通的關鍵，就是在台灣問題上，絕對不能讓北京認為美國向台獨開綠燈。因此，拜登總統在台灣大選結果出爐之後，第一時間親口說出美國不支持台灣獨立，目的就是向北京傳達美國尊重中國的立場。事實上，去年11月在舊金山的拜習會，中方就已表示希望拜登能親口承諾，不過，當時台灣的選舉結果未定，而拜登也不希望讓共和黨認為自己向中方低頭，所以僅由國安顧問蘇利文等人之口，表達不支持台灣獨立的態度。

美方選後的反應，顯然是中美雙方在選前針對台灣問題溝通的共識，從當選的那一刻到5月就職的四個月內，北京觀察的指標，將會是美國究竟有沒有在台灣的問題上，做到合乎中美需求的控管。而白宮在選後第二天就派遣特使團前往台灣，表面上是祝賀台灣順利完成民主選舉，但其實目的是向台灣傳遞清楚的訊號，告知賴清德政府不能比中華民國台灣路線更激進。從勝選當晚的當選感言清楚聽到，賴清德表示他會依據中華民國的憲政體制來處理兩岸關係，由此可以推論民進黨政府已經接收到了美方清晰的建議。然而，在選戰過程中，對於中華民國憲法有所疑慮的賴清德，雖然短期之內願意配合美國，但這樣的約束力，對於以台灣獨立為信仰的賴清德而言，是否能夠持續忍受限制，將是未來美方觀察的重點。

相較於台美互動的明顯痕跡，北京的態度更值得台灣花心思揣摩。儘管許多外媒解讀賴清德的當選，是北京的挫敗，可是這樣的解讀過分簡化了中美的競合關係，因為不論任何人當選，北京面對台灣問題都早有規劃。民進黨繼續執政，北京在「聽其言、觀其行」的同時，也必然會對台灣採取相對強硬的行動。一方面，向民進黨政府傳遞反台獨警告，另一方面，則是需要對內，向中國大陸的民眾給交代。當全世界都聚焦在選後北京的反應，中方沒有理由貿然對台灣採取軍事行動，讓自己被貼上負面標籤，不過，也正因為全世界都在關注，所以北京當局對台灣採取的行動，將會以「讓台灣有感，但不波及其他國家」為原則。這樣的做法，同時也會讓其他與中國仍有經貿互動的民主國家，謹慎思考支持台灣的成本。短期內，在外交，經濟等問題上，北京會對台灣施加壓力，首當其衝的就是策動邦交國與台灣斷交，以及針對僅限於兩岸之間的貿易往來加諸更多的限制。

北京所採取的策略，可能進一步分化台灣社會，因為居多數的非執政黨選民，對政府無力緩和兩岸關係將產生怨懟，指責的對象恐怕除了執政黨之外，也有不少會把矛頭指向造成藍白分裂的政治人物。而選後的台美關係，在拜登政府的控制之下，會維持風險控管的基調，雖然短期內不至於發生戰爭，但真正的挑戰最快在今年11月美國總統大選之後就會出現。倘若白宮易主，執政的民進黨在中美之間，如果持續採取單押美國的策略，就很可能會面臨到美國新政府跟拜登不同調的風險。

兩岸進入後蔡英文時代，中華民國台灣的論述，北京還願不願意接受？而美方如果不願意讓美中關係出現變數，恐怕對賴清德政府的建議只會更多。因為選舉，讓台灣人民自豪於台灣擁有民主，但政治領袖如果在兩岸事務上只能完全依賴盟友指點，失去了自主，試問，民主勝利究竟為台灣贏得了什麼？

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）