對國民黨來說，2020與2024總統大選的失敗，標幟著一個只求「船堅砲利」選戰技術層面的改革，無法帶領國民黨走向執政。不論是韓國瑜的流量與粉絲，或是侯友宜的選票基礎與民調，都不是真正能夠轉換成總統勝選的指標。國民黨的改革應該專注在政策論述、初選制度、決策年輕化。

侯康配在六都全面輸給賴蕭配，但綠營選票並無顯著成長，主要票源流向柯文哲，凸顯出著重政策論述以及網路溝通的特性，讓柯成功帶走都會區潛在的藍營支持者。儘管侯友宜的確有一個政見框架，但在辯論會或者媒體曝光中，趙少康的政策論述溝通著墨，甚至都還遠勝於侯友宜。這對都會區年輕族群與中間選民來說，顯然不足以說服，侯友宜是個適合的總統人選。

而在相對著重人情味的鄉村地區，儘管侯友宜頻繁走訪中南部，加上他的家鄉在嘉義，又熟悉台語，強調其本土化特色的路線，顯然還沒有看到成功，中南部綠營仍舊鐵板一塊。國民黨過去兩次總統選舉嘗試了民粹魅力型政治人物，以及本土化政治人物，都沒有獲得最終的成功。問題的根源在於，兩次選舉都只想透過民調或者選戰功績來決定提名人選，卻沒有一個夠好的競爭辯論流程來甄別合適的總統人選，反而都是剛選上地方首長，就倉促推上陣，著實是消耗了人才。

不論韓國瑜或者侯友宜，就算在被提名之後，也都尚未準備好競選總統。反觀歐美國家，在元首級候選人提名時，都已經經過了多輪辯論的過程洗禮。儘管韓國瑜跟侯友宜，在被提名的當下都不缺高民調的優勢，但這些民調是源於前一個政治職位的表現，並非反應該人選作為總統候選人的適格程度。國民黨應該考慮在下一次的首長級選舉，採用多輪的辯論造勢，然後在每場造勢後進行開放式民主初選。這可以考驗候選人的動員以及論述能力，並在每次的造勢當中，替黨凝聚群眾基礎。更能證明一個元首或者地方首長的勝任程度。

國民黨在這次總統大選嚴重流失中間選民與年輕選票，其中一個關鍵原因，就是不夠重視政見論述。一個總統候選人的政見論述應該包含至少三個部份：提出當前國家的關鍵問題、對問題的成因進行解釋、提出解決方法。這次藍營在總統選舉的表現，關鍵在於缺失了解釋問題成因的步驟，這使得後續政策論述攻防，極容易被人找到漏洞攻擊。

上述問題在侯康貸的議題上更加凸顯。侯友宜身為房東業主，其青年住房政策，應該要能夠從房東業主投資的視角，去跟青年住客的困境進行對話。身為業主並非不能提出好的青年住房政策，反而應該透過自己對這個問題根源的解釋，順勢導出解方。這個論述設計的好處在於，當政策解方被找漏洞攻擊的時候，可以回溯到自己對問題根源的解釋，來強調解方的合理性。打一開始論述就包含了包租公這個身份下去設計，後面被打房產很多的時候，連反擊的角度都已經準備好了。這個論述工程遠比單純端出牛肉來得複雜，也不是降低房租作為青年住宅就可結束，需要候選人內化資料後，才能進行準備，並非民調高或者粉絲多就能完成。

世代交替的浪潮，也是這次選戰的觀察點。在台中與桃園，國民黨的立委選情都遠比總統開出來的票表現優異，其中台中更是以年輕候選人為班底，幾乎全面勝出。同時，國民黨不分區得票亦優於總統得票。這凸顯出世代交替、政策論述、知識形象等因素在人口結構年輕的都會區成為關鍵。

柯文哲成功透過孫子兵法，以及在KPTV等網路管道放送柯文哲有利的民調，避免了上述都會區的棄保效應成真，這凸顯出國民黨想像中的棄保效應，在網路同溫層與網路溝通的效果下，明顯削弱。未來需要比單純操作厭惡值更細膩的溝通策略。這群選民正是因為厭惡藍綠而支持柯文哲，又怎麼可能輕易因為比較討厭綠，就轉而投給藍呢？

KPTV的網路流量，乃至於選前之夜造勢的人潮，都凸顯出柯文哲所帶出來的群眾熱情已獲得實戰驗證，也反映出的確有一塊無法被藍綠滿足的群眾市場存在。這個認知將進一步凝聚討厭藍綠的第三勢力。國民黨必須要在這股勢力形成明確自我政治認同之前，提出足夠吸引年輕與中間選民的改革，否則三足鼎立的局勢一旦成形，國民黨面臨的壓力將比民進黨大得多。

（作者為前國安會政策研究助理）