這一波全球通膨自2021年初至今3年，以美國為首的全球央行起初雖在對抗通膨上慢了半拍，但過去兩年的積極升息與縮表，卻有效地控制了通膨。例如歐美通膨自一年半前10%上下的高峰，降至目前3%至4%之間；台灣也同樣自一年半前的高峰3.59%降至半年前的1.75%，惟去年（2023）下半台灣通膨再度升溫，去年10月上升至3.05%後，12月再降至2.71%；去年台灣全年通膨率則為2.5%。

相較於上一波1970～1984年間全球反覆發生的兩位數通膨，這次全球抗通膨成效甚佳。但在許多人的感受上，只覺得通膨數據雖大幅下滑，但物價水準卻仍居高不下。通膨數據與消費者感受，實存在著不小的距離。

感受的差異首先來自於對通膨定義認知的偏差。通膨數據雖有下降，但因通膨率仍為正數，因此通膨下降只表示物價水準「上漲的幅度減緩」，而不代表「物價開始下跌」。

累計這一波通膨發生以來的3年間，幾乎全世界各國的物價都漲了不少，但歐美漲幅普遍高於亞洲。譬如美國、德國和歐元區的CPI指數 （消費者物價指數），自2020年12月至2023年12月的3年間都個別上升18%，表示過去3年來美國、德國及歐元區的平均物價上漲了18%，英國上漲21%；位處亞洲的日本及台灣則分別上漲7.6%及8.3%。而基本上，不論累計通膨率的高低，除非日後通膨由正轉負，否則這些已經上漲了的物價並不會消失。因此即使通膨下降，一般人卻只感受到目前物價水準仍然居高不下。

其次，對消費者而言，物價上漲的感受亦與匯率的變化相關。過去3年來，台幣相對於美元貶值超過8%，去年10月底台幣最弱貶至32.46兌1美元時，甚至貶值了13%。因此，雖然美國3年間物價上漲率18%，但從以台幣兌換美金的台灣角度去看，則美國物價3年間上漲的程度甚至快要接近30%了。這是台灣許多人近年來去美國出差或旅遊時，主觀上會感覺美國的物價較疫情前貴了許多的原因。

但相對地，若台幣對某些貨幣升值，則即使這個國家3年來物價其實也有上漲，但台灣旅客卻不容易感覺到該國的通膨，日本就是最好的例子。3年下來，日本與台灣物價的上漲大致相當（7.6%及8.3%），但因台幣相對於日圓升值26%，因此許多從台灣去日本的旅客，往往覺得日本東西好便宜，更因為覺得台灣物價相對高出一截，因而進行大採購。去年1至11月間台灣至日本旅行人次達383萬人次，遠高於其他國家（中國159萬人次，美國43萬人次），此與日圓大幅貶值所造就的物價低廉優勢有直接的關係。

另外，物價上漲的感覺常是依據消費者主觀接觸到的商品而異，但CPI通膨數據卻是依各國政府選定的商品計算得之。譬如美國的CPI是由包括住屋（44.4%）、交通運輸（16.7%）、食品（14.4%）、醫療保健（8.1%）等共八大類的80000種消費品項的加權平均所組成；台灣的CPI則包含食物（25.4%）、居住（24.2%）、交通及通訊（14.4%）、教養娛樂（12.9%）等7大類368個品項的加權平均。

許多含在CPI內比重高的商品，可能幾年才會購買一次，因此即使價格上漲幅度縮小，或甚至價格下跌，雖會反映在CPI 通膨數據的下降，但消費者卻感受不到。反倒是比重非常小，或甚至不列入CPI計算的一些購買頻率極高的商品，價格的上漲雖未反映在CPI通膨上，但消費者卻特別容易有感，譬如一個便當、一碗滷肉飯、一杯咖啡、或是一顆茶葉蛋。CPI的通膨數據是一個客觀的事實，但消費者的感受卻是主觀的認定；主觀客觀之間，雖存在著不可消弭的距離，但如何盡量減少其間的差異，卻仍是必須持續努力的課題。

（作者為香港北威國際集團董事總經理、國立台灣大學財務金融系兼任教授）