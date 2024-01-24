媒體報導，「知情人士」表示，有關吐瓦魯可能與我斷交的謠言，極可能是諾魯和中國建交後，配合中國認知作戰故意釋出的消息。知情人士還透露，吐國將與台灣斷交的消息源自諾魯，不過，這消息最早來自外媒《澳洲人報》，消息來源則是吐瓦魯駐台大使潘恩紐。潘恩紐說，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯可能在1月26日大選後跟隨諾魯外交轉向。明明消息來源是吐瓦魯駐台大使，為何知情人士卻說消息來自諾魯，還將諾魯指為中共認知作戰的「側翼」？

矛盾的是，外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉一邊說潘恩紐並未透露他的消息來源，一邊又說潘恩鈕的消息來源也是聽人說的；既然如此，知情人士如何得知吐瓦魯斷交消息來自諾魯？假如我們認定這是諾魯配合中共認知戰，豈不成了中共和諾魯聯手對台認知戰的「棋子」？外交部怎能替潘恩紐緩頰，說他是「好意」？

潘恩紐來說斷交事，既然是「好意」，我方立即向土國高層查證，還公諸媒體，豈不是害了潘恩紐？換個角度，潘恩紐好意向台「報警訊」，若確有其事，我方查證，誰會跟我們吐露真情？外交折衝，本就是爾虞我詐的戲碼，外交部這樣搞法，誰還願意和台灣交心做朋友？

諾魯與我斷交後，駐美代表和駐克羅埃西亞代表「不約而同」表示，中國奪走諾魯，不但對兩岸關係沒幫助，反而讓台灣人更抗拒與中國靠近。

蔡英文上台時，台灣還有22個邦交國，那時，台灣人比較近中國嗎？那時比較靠近中國，不是因為兩岸有九二共識嗎？主政的民進黨不承認九二共識，不就是拒絕靠近中國嗎？如今，奪走諾魯，台灣人更抗拒與中國靠近，不正好圓了台灣人的心願嗎？再說，台灣不是很多人在鼓吹零邦交也無所謂嗎？

諾魯斷交，歐盟和美國口惠聲援，卻未採取行動和台灣建交，國際友誼澆薄，道義是個屁，台人還要繼續做春秋大夢嗎？

外交戰也是戰爭的一種型式。外交戰和傳統與現代戰爭一樣燒錢，別老是埋怨中共金錢外交奪走我們的邦交，這麼多年來我們何嘗不是大撒幣？如今大國崛起，經濟實力遠比台灣雄厚，昔日邦交國站在本國利益極大化角度，怎會捨大求小。

我們若拿不出創意外交手段，撒幣又撒不過中國大陸，何妨靠近中國一點？如此一來，既能鞏固邦交，避免大撒幣當冤大頭，還能贏得兩岸和平，豈不兩全其美。只不過，木已成舟，台灣也只能繼續滑向零邦交的終極目標了。

（作者為資深媒體人）